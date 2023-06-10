Происшествия

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В Усманском районе под колёса попал 5-летний ребёнок, перебегавший дорогу

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#Авария #ДТП #наезд на пешехода
В Усманском районе под колёса попал 5-летний ребёнок, перебегавший дорогу

Малыша доставили в больницу.

ДТП в участием несовершеннолетнего пешехода произошло 9 июня около 14:30 в селе Пригородка Усманского района.

Возле дома 103 на улице 1-й Елецкой 39-летний водитель автомобиля «Лада 217230» допустил наезд на пешехода 2018 года рождения. По предварительным данным, 5-летний ребёнок перебегал дорогу, а шофёр не сумел затормозить.

Малыша забрали в больницу, а по факту ДТП производится проверка, сообщили в УМВД РФ по Липецкой области.

896
#Авария #ДТП #наезд на пешехода

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