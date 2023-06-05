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сегодня, 12:13
В Киргизии была сорвана попытка госпереворота
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Спецслужбы в данный момент "задерживают всех активных участников".
Спецслужбы Киргизии задержали подозреваемых в попытке государственного переворота, - сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.
ГКНБ проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота, — говорится в сообщении СМИ.
Отмечается, что "группа лиц готовилась захватить власть насильственным путём, задерживают всех активных участников", - передает Bfm.ru.
Кого конкретно задержала спецслужба, не уточняется.
Вооруженные силовики проводят операцию в частном секторе Бишкека.
ГКНБ проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота, — говорится в сообщении СМИ.
Отмечается, что "группа лиц готовилась захватить власть насильственным путём, задерживают всех активных участников", - передает Bfm.ru.
Кого конкретно задержала спецслужба, не уточняется.
Вооруженные силовики проводят операцию в частном секторе Бишкека.
35