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сегодня, 12:13

В Киргизии была сорвана попытка госпереворота

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#Киргизия #госпереворот
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Спецслужбы в данный момент "задерживают всех активных участников".

Спецслужбы Киргизии задержали подозреваемых в попытке государственного переворота, - сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

ГКНБ проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота, — говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что "группа лиц готовилась захватить власть насильственным путём, задерживают всех активных участников", - передает Bfm.ru.

Кого конкретно задержала спецслужба, не уточняется.

Вооруженные силовики проводят операцию в частном секторе Бишкека.
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#Киргизия #госпереворот
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