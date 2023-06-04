В мире
10 минут назад
Железнодорожная катастрофа в Индии: погибло 288
Число погибших в железнодорожной катастрофе, произошедшей в Баласоре штата Одиша, возросло до 288 человек. Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India, передает ТАСС.
Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. Всего в результате крушения с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены.
В результате аварии пострадали по меньшей мере 803 человека, из которых 56 получили тяжелые травмы.
Столкнувшиеся пассажирские экспрессы перевозили почти 2 000 человек.
Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. Всего в результате крушения с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены.
В результате аварии пострадали по меньшей мере 803 человека, из которых 56 получили тяжелые травмы.
Столкнувшиеся пассажирские экспрессы перевозили почти 2 000 человек.