С 1 сентября изменится порядок обслуживания газового оборудования – что нужно знать

С 1 сентября техническим обслуживанием газового оборудования внутри всех квартир и домов займётся только одна специализированная организация. Соответствующее постановление уже выпущено правительством РФ.

Что поменяется?

Сейчас к обслуживанию газовых систем в одном и том же доме допускается привлечение разных организаций. Но это вносит путаницу и неразбериху, да и в конце концов может быть опасно.

Поэтому теперь собственники многоквартирных домов будут должны выбрать одну единственную организацию, которая возьмёт в свои руки обслуживание всего ломового газового хозяйства. Старые договоры на техническое обслуживание индивидуальных жилых домов и договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования продолжат действовать до срока их истечения, но не позднее 1 января 2024 года.

Изменится ли плата?

Новые типовые формы договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в ближайшее время утвердит Минстрой России. Также специалисты министерства разработают методические указания по расчёту платы за техобслуживание.

Сроки

В Госжилинспекции Липецкой области отметили, что все документы по многоквартирным домам должны быть приведены в соответствие с новым порядком до 1 января 2024 года. Важно, что за договоры по внутридомовым сетям будет отвечать лицо, ответственное за обслуживание многоквартирного дома – т.е. управляющая организация или ТСЖ. А вот договоры на обслуживание внутриквартирных газовых систем необходимо заключать собственникам помещений. Причем именно с той специализированной организацией, которая будет обслуживать внутридомовые сети.

Помощь

Жители Липецкой области могут рассчитывать на помощь с оформлением документов. Обратиться в организацию, обслуживающую дом, можно по телефону, который указан в квитанции за содержание и ремонт жилья. Кроме того, проконсультироваться по вопросу заключения договоров на обслуживание внутриквартирных газовых систем можно в ГЖИ по телефону 8 (4742) 22-13-16.