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С 1 сентября изменится порядок обслуживания газового оборудования – что нужно знать

9 982
#Газ
С 1 сентября изменится порядок обслуживания газового оборудования – что нужно знать

С 1 сентября техническим обслуживанием газового оборудования внутри всех квартир и домов займётся только одна специализированная организация. Соответствующее постановление уже выпущено правительством РФ.

Что поменяется?

Сейчас к обслуживанию газовых систем в одном и том же доме допускается привлечение разных организаций. Но это вносит путаницу и неразбериху, да и в конце концов может быть опасно.

Поэтому теперь собственники многоквартирных домов будут должны выбрать одну единственную организацию, которая возьмёт в свои руки обслуживание всего ломового газового хозяйства. Старые договоры на техническое обслуживание индивидуальных жилых домов и договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования продолжат действовать до срока их истечения, но не позднее 1 января 2024 года.

Изменится ли плата?

Новые типовые формы договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в ближайшее время утвердит Минстрой России. Также специалисты министерства разработают методические указания по расчёту платы за техобслуживание.

Сроки

В Госжилинспекции Липецкой области отметили, что все документы по многоквартирным домам должны быть приведены в соответствие с новым порядком до 1 января 2024 года. Важно, что за договоры по внутридомовым сетям будет отвечать лицо, ответственное за обслуживание многоквартирного дома – т.е. управляющая организация или ТСЖ. А вот договоры на обслуживание внутриквартирных газовых систем необходимо заключать собственникам помещений. Причем именно с той специализированной организацией, которая будет обслуживать внутридомовые сети.

Помощь

Жители Липецкой области могут рассчитывать на помощь с оформлением документов. Обратиться в организацию, обслуживающую дом, можно по телефону, который указан в квитанции за содержание и ремонт жилья. Кроме того, проконсультироваться по вопросу заключения договоров на обслуживание внутриквартирных газовых систем можно в ГЖИ по телефону 8 (4742) 22-13-16.

9 982
#Газ

Комментарии (9)

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Вася

1 минуту назад
Не мешало бы разобраться с расценками. 5 минут работы газовики оцениваю в 1000 руб. А работа - покрутить краны и поднести к ним индикатор. Ну чисто топ менеджеры у нас ходят по квартирам.
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Гость

6 минут назад
Ломового?))
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селянин

8 минут назад
кегля, Как в Европе.
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Депутат

20 минут назад
специалисты министерства разработают методические указания по расчёту платы за * . Какие специалисты? Где вы их видели? У нас МО по образованию - прораб
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кегля

20 минут назад
селянин, не умничай
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Гость

22 минуты назад
Предполагаю, что газ очень опасен. Поэтому обследования надо проводить ежемесячно. Газовый шланг менять ежеквартально, зимой нужен жёлтый, летом в металлической оплётке, осенью с красненькой полоской. Всё продаётся в спецмагазине Липецкоблгаза. Цена обследования - тысячи полторы. Может больше, потому-что газ, повторюсь, очень опасен, очень....
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селянин

34 минуты назад
Житель, Готовь пищу и отапливай жилище дровами или электричеством,в чём проблема.
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Житель

39 минут назад
Кругом обложили
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Фокс

44 минуты назад
С 1 сентября техническим обслуживанием газового оборудования внутри всех квартир и домов займётся только одна специализированная организация. Только ОДНА! А как же антимонопольная служба? Ну ждите теперь снижения расценок , а не будут брать, отключат газ! Управдом Плющ
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