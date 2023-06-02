Происшествия

25 минут назад

В Задонске столкнулись «Ока» и скутер, погиб 47-летний мужчина

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#ДТП
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По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдения дистанции.

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Сегодня в Задонске на улице Карла Маркса погиб водитель скутера.

«По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Ока», двигаясь из города в село Тюнино, не учёл дистанцию до впереди двигавшегося скутера и допустил столкновение», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

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47-летний водитель скутера погиб на месте.

Фото, видео - vk.com/zadonskmycity и vk.com/umvd48

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#ДТП
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