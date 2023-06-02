Происшествия

10 минут назад

Угонщика скутера удалось остановить, перекрыв дорогу

86
#угон
Угонщика скутера удалось остановить, перекрыв дорогу

Водитель бросил транспорт и убежал.

31 мая в селе Марьино-Николаевка Тербунского района у 35-летнего мужчины от дома угнали скутер за 55 000 рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, хозяина скутера дома не было, о пропаже ему сообщила дочь. Мужчина сразу начал искать скутер самостоятельно, объезжая окрестности. Недалеко от села Тербуны он увидел ехавший навстречу скутер и опознал в нём свой. Мужчина попытался остановить скутер, перекрыв дорогу. При этом предполагаемый угонщик бросил транспорт и убежал.

Вскоре полицейские задержали 18-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
86
#угон

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