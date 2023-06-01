Происшествия

48 минут назад

Кражу постельного белья из магазина записала камера видеонаблюдения

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#кража
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Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

23 мая в Липецке из строительного гипермаркета украли постельное белье за 4 114 рублей.

Сотрудники уголовного розыска липецкого отдела полиции № 2 изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, это неработающая ранее судимая за кражу 40-летняя липчанка.

Возбуждено уголовное дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

А сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 8 задержана 18-летняя липчанка, подозреваемая в краже камеры видеонаблюдения за 7 000 рублей, установленной во дворе дома по улице Звездной.

Кроме того, отделом полиции № 4 задержан неработающий 42-летний липчанин, который 31 мая повредил замок и проник в подвал дома по улице Шкатова, откуда украл четыре бухты силового медного кабеля на 33 400 рублей. Похищенное подозреваемый продал за 3000 рублей.

По этим случаям также возбуждены уголовные дела.
446
#кража
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