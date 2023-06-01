Происшествия
48 минут назад
Кражу постельного белья из магазина записала камера видеонаблюдения
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Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
23 мая в Липецке из строительного гипермаркета украли постельное белье за 4 114 рублей.
Сотрудники уголовного розыска липецкого отдела полиции № 2 изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, это неработающая ранее судимая за кражу 40-летняя липчанка.
Возбуждено уголовное дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
А сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 8 задержана 18-летняя липчанка, подозреваемая в краже камеры видеонаблюдения за 7 000 рублей, установленной во дворе дома по улице Звездной.
Кроме того, отделом полиции № 4 задержан неработающий 42-летний липчанин, который 31 мая повредил замок и проник в подвал дома по улице Шкатова, откуда украл четыре бухты силового медного кабеля на 33 400 рублей. Похищенное подозреваемый продал за 3000 рублей.
По этим случаям также возбуждены уголовные дела.
Сотрудники уголовного розыска липецкого отдела полиции № 2 изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, это неработающая ранее судимая за кражу 40-летняя липчанка.
Возбуждено уголовное дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
А сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 8 задержана 18-летняя липчанка, подозреваемая в краже камеры видеонаблюдения за 7 000 рублей, установленной во дворе дома по улице Звездной.
Кроме того, отделом полиции № 4 задержан неработающий 42-летний липчанин, который 31 мая повредил замок и проник в подвал дома по улице Шкатова, откуда украл четыре бухты силового медного кабеля на 33 400 рублей. Похищенное подозреваемый продал за 3000 рублей.
По этим случаям также возбуждены уголовные дела.
446