Происшествия

вчера, 23:44

Ребенка вырезали из машины после жесткого столкновения на улице Ангарской

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#ДТП #столб
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Две машины врезались в столбы.

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Вечером 24 марта в Липецке на улице Ангарской в районе дома № 3а произошло жесткое столкновение автомобилей «Форд» и «Лада Гранта», после которого машины разметало по разным сторонам дороги, где они врезались в столбы.

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По словам очевидцев, из одного автомобиля извлекали ребенка. Всего помощь медиков понадобилась трем людям.

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#ДТП #столб
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