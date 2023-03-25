Ребенка вырезали из машины после жесткого столкновения на улице Ангарской

Две машины врезались в столбы.



Вечером 24 марта в Липецке на улице Ангарской в районе дома № 3а произошло жесткое столкновение автомобилей «Форд» и «Лада Гранта», после которого машины разметало по разным сторонам дороги, где они врезались в столбы.По словам очевидцев, из одного автомобиля извлекали ребенка. Всего помощь медиков понадобилась трем людям.