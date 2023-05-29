сегодня, 17:31
В Матырском отключат холодную воду
Ограничения подачи холодной воды в районе 30 мая связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
30 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 9 в Витебском переулке, №№ 15, 44а, 66а, 68а по улице Полетаева, №№ 3, 11, 12, 13 по улице Сергея Тюленина, №№ 110, 110а, 112, 145 по улице Гагарина, №№ 121а, 121б по улице Ковалева, №№ 42/2, 37, 39/1, 39/5, 41, 41/1, 41/2, 51, 52 по улице Космонавтов, №№ 3/4, 7, 8, 8/2 по улице Звездной. Также в эти часы обесточат улицу Филипченко и переулок Данковский.