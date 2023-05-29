В Матырском отключат холодную воду

Ограничения подачи холодной воды в районе 30 мая связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Матырского – дома №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, вл. 3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Физкультурной. Воду подвезут к дому № 22 по улице Моршанской.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



30 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 9 в Витебском переулке, №№ 15, 44а, 66а, 68а по улице Полетаева, №№ 3, 11, 12, 13 по улице Сергея Тюленина, №№ 110, 110а, 112, 145 по улице Гагарина, №№ 121а, 121б по улице Ковалева, №№ 42/2, 37, 39/1, 39/5, 41, 41/1, 41/2, 51, 52 по улице Космонавтов, №№ 3/4, 7, 8, 8/2 по улице Звездной. Также в эти часы обесточат улицу Филипченко и переулок Данковский.



