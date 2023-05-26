Происшествия

21 минуту назад

Ельчанина осудили за серию мелких хищений из «Пятёрочек»

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#мелкое хищение
Ельчанина осудили за серию мелких хищений из «Пятёрочек»

В сентябре прошлого года мужчина четыре раза прятал товары под одежду и выносил из магазина. 

Елецкий городской суд вынес приговор мужчине за четыре мелких хищения из «Пятёрочек». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, все преступления были совершены в сентябре прошлого года.

Подсудимый пользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, брал с полок стеллажей «Пятёрочек» товары, прятал их себе под одежду и выходил, не оплатив товары.

За четыре эпизода преступлений по статье 158.1 УК РФ магазинному вору назначен год лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
58
#мелкое хищение

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