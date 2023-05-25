В Липецке столкнулись «Митсубиси» и «ВАЗ», пострадал 30-летний водитель

За сутки на дорогах области получили травмы пять человек.





Вечером 24 мая на улице Папина в Липецке столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 30-летнего водителя и «ВАЗ-2107» с 24-летним мужчиной за рулем. Как сообщает УГИБДД, в аварии пострадал водитель «Митсубиси», его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.



Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера в селе Боринское Липецкого района. Здесь в столкновении с «Митсубиси» получили травмы 22-летние водитель и пассажир мопеда. Оба госпитализированы.



В Липецком районе на дороге Липецк – Данков 30-летний водитель «Нивы Шевроле» не справился с управлением и машина перевернулась. Водитель доставлен в больницу.



