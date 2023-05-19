Жители улицы Литейной жалуются, что дорога в частном секторе превратилась в оживлённую трассу

После ремонта улицы Баумана и установки светофора на перекрестке Баумана и Пожарского движение по улице Литейной заметно оживилось.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Литейной на Соколе. Они жалуются на то, что дорога в частном секторе превратилась в оживлённую трассу.



«Властям дела до нас нет! После ремонта улицы Баумана и установки светофора на перекрестке Баумана и Пожарского улица Литейная стала трассой, из дома выйти невозможно! Уже и комиссии приезжали, общались с жителями улицы, но вот очередной год прошел и никакого толку нет! Может через СМИ удастся донести нашу проблему и она как-то решится», — сообщили жители улицы Литейной.



Обращение жителей прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка.



«Транспортные заторы на площади Заводской и улице Баумана имеют периодический характер и образуются в утренние и вечерние часы пик, а также при неблагоприятных погодных условиях и при возникновении дорожно-транспортных происшествий. Причиной является повышение плотности потока автомобилей в результате поступления потока машин, превышающего его пропускную способность.



Кроме того, при съездах с улицы Баумана, в том числе в сторону улицы Литейной, установлены дорожные знаки 5.21 «Жилая зона». Данный дорожный знак обозначает особый участок дороги, на котором пешеходы при движении по всей ширине проезжей части пользуются преимуществом перед транспортными средствами, а максимально допустимая скорость движения транспортных средств ограничивается 20 км/ч. Правила дорожного движения подробным образом описывают условия безопасного движения для всех его участников, регламентируют каждое действие, происходящее на дороге. Соблюдение правил дорожного движения гарантирует безопасность всех участников дорожного движения.



Государственный контроль (надзор) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществляет ГИБДД. В этой связи, установка дополнительных дорожных знаков по улице Литейной не требуется», — отметили в мэрии.