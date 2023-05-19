Общество

сегодня, 10:28

Жители улицы Литейной жалуются, что дорога в частном секторе превратилась в оживлённую трассу

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#дорога #благоустройство
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После ремонта улицы Баумана и установки светофора на перекрестке Баумана и Пожарского движение по улице Литейной заметно оживилось.

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В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Литейной на Соколе. Они жалуются на то, что дорога в частном секторе превратилась в оживлённую трассу.

«Властям дела до нас нет! После ремонта улицы Баумана и установки светофора на перекрестке Баумана и Пожарского улица Литейная стала трассой, из дома выйти невозможно! Уже и комиссии приезжали, общались с жителями улицы, но вот очередной год прошел и никакого толку нет! Может через СМИ удастся донести нашу проблему и она как-то решится», — сообщили жители улицы Литейной.

Обращение жителей прокомментировали в пресс-службе администрации Липецка.

«Транспортные заторы на площади Заводской и улице Баумана имеют периодический характер и образуются в утренние и вечерние часы пик, а также при неблагоприятных погодных условиях и при возникновении дорожно-транспортных происшествий. Причиной является повышение плотности потока автомобилей в результате поступления потока машин, превышающего его пропускную способность.

Кроме того, при съездах с улицы Баумана, в том числе в сторону улицы Литейной, установлены дорожные знаки 5.21 «Жилая зона». Данный дорожный знак обозначает особый участок дороги, на котором пешеходы при движении по всей ширине проезжей части пользуются преимуществом перед транспортными средствами, а максимально допустимая скорость движения транспортных средств ограничивается 20 км/ч. Правила дорожного движения подробным образом описывают условия безопасного движения для всех его участников, регламентируют каждое действие, происходящее на дороге. Соблюдение правил дорожного движения гарантирует безопасность всех участников дорожного движения.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществляет ГИБДД. В этой связи, установка дополнительных дорожных знаков по улице Литейной не требуется», — отметили в мэрии.
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#дорога #благоустройство
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Комментарии (10)

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Житель

12 минут назад
Одни отмазки, а воз и ныне там. Жители улицы просят,запретить с 7 час до 9 час утра проезд транспорта по ул Литейная . Машины несутся как по трассе,со двора выйти опасно.
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СМУ-1

23 минуты назад
Очень много ветхого жилья, проведем реновацию, поставим пять 25 этажек, всех на силикатный отселим.
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Мудрый чиновник

26 минут назад
Ожидайте., вы путаете "межЕвание" с "выжИванием".
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Ожидайте.

32 минуты назад
Управление меживания услышала ваши претензии и отреагирует как можно быстрее.
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Житель

36 минут назад
Поставить там знак 3.2 "Движение запрещено" и камеру.
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Мудрый чиновник

39 минут назад
Донести-удастся, решится-нет.
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Комментатор

46 минут назад
Поставьте камеры да штрафуйте...
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С Проспекта

53 минуты назад
Живут в городе, а хотят как в глухой деревне, Вы уже определитесь, не нравится, в деревню круглое Липецкого района, там тишина и покой.
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Вопрос к администрации.

58 минут назад
А можно ли делать обход по улице где нет пешеходной дорожке по обеем сторонам?
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Александра

сегодня, 10:43
То есть я могу идти по центру дороги и пусть вся колея машин едет за мной,я правильно понимаю? А то что обещали отрегулировать светофоры??? Уже все забыли???
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