Построй линию жизни в современном и комфортном жилом комплексе «Геометрия»!

Уникальный жилой комплекс «Геометрия» возводит в Липецке крупный застройщик «Объединенная Домостроительная Корпорация». Современный проект на 14 домов разной этажности создается с учетом всех актуальных потребностей самых взыскательных клиентов.

Располагается «Геометрия» в популярном микрорайоне Европейский с отличной транспортной доступностью и всей необходимым окружением рядом. Застройщик позаботился о своих клиентах и уделил особое внимание внутренней инфраструктуре. На закрытой территории комплекса будущие жильцы «Геометрии» смогут отдыхать и работать на свежем воздухе в лаундж-зонах с wi-fi, в то время как дети всех возрастов смогут найти себе занятие по душе на многофункциональных спортивных и детских площадках Территория жилого комплекса будет оформлена согласно современным тенденциям ландшафтного дизайна, специальных архитектурных форм и всесезонным озеленением, что будет радовать в любое время года. Дизайнерски оформленные места общественного пользования будут дополнять комфортную жизнь жильцов каждый день. В подъездах будут оборудованы удобные колясочные и лапомойки.





В таком уголке спокойствия и гармонии с природой гости будущих жильцов сами захотят стать обладателями современных квартир в «Геометрии». Для комфортной жизни здесь будет создано все и даже немного больше. Решиться на покупку нового жилья поможет не только большое количество разнообразных продуманных планировок, но и наличие нескольких вариантов отделки. Сразу после получения ключей не нужно будет ждать и ломать голову над тем, как делать ремонт. Будущие жильцы смогут сразу завозить мебель и наслаждаться уютом современного жилого комплекса. Новоселы ЖК «Геометрия» смогут выбрать из двух вариантов чистовой отделки – «Комфорт» и «Стандарт». В «Комфорте» доступны на выбор две цветовые гаммы – легкая светлая и классическая темная, сейф-дверь, ламинат, межкомнатные двери, обои под покраску, керамическая плитка в санузле на выбор, улучшенная сантехника. «Стандарт» – это качественная отделка с самым необходимым – обои, линолеум, межкомнатные двери и сантехника.







В шаговой доступности от «Геометрии» 4 детских сада, школы, несколько продуктовых магазинов, торговый центр, детская поликлиника, спортивные комплексы. Одним словом, все, что необходимо для комфортной жизни. А еще группа компаний «ОДСК» реализует в своем ЖК уникальный «детский маршрут в школу». Он позволит ребенку безопасно добраться до учебного учреждения из любого дома уникального комплекса.





Неслучайно ЖК «Геометрия» уверенно занимает первое место ТОП новостроек Липецкой области по версии «Единого ресурса застройщиков». Ведь именно современные комфортные условия для проживания сформировали высокий рейтинг комплекса. При подсчете, между прочим, учитывается более 100 показателей.

Так что квартиры с ремонтом в развитом районе Липецка – отличный вариант для тех, кто ищет современное и комфортное жилье по приемлемым ценам.

«Геометрия» – линия твоей жизни!

Контактная информация по телефону +7 (4742) 56-50-66. Подробности на сайте www.odsk-lip.ru





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ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л4».

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