На мемориале Александра Фаустова липецкие дзюдоисты взяли 12 медалей, в том числе 3 «золотые»

Дамашнее татами выручало. Хотя и не всегда.

Дзюдоисты Липецкой области завоевали 12 медалей на домашнем турнире по дзюдо среди юношей до 18 лет памяти мастера спорта СССР Александра Фаустова, который прошёл во дворце спорта «Динамо».

Всего за 12 комплектов наград боролись 204 спортсмена, представлявших более 10 областей из 5-ти федеральных округов России.







В трёх (!) весовых категориях финальные схватки прекращались в «разборки» между спортсменами Липецкой области, причём в самой лёгкой категории до 42 кг на татами встретились одноклубники из липецкой СШ №8 «Юность», в итоге Руслан Лободин взял верх над Михаилом Тиньковым.

В категории до 60 кг в решающей схватке Николай Нечаев, также представляющий 8-ю спортивную школу, в решающей схватке поборол Степана Пронина из СШ №6.

А в весе до 66 кг в финале Илья Пиляев из елецкого «Локомотива» победил Кирилла Гричанина из СШ №8. В этой категории наши борцы вообще не пустили на пьедестал иногородних, две бронзы достались воспитанникам ОК СШОР Матвею Бутову и Даниилу Кучину, в сватках за 3-е место взявших верх над соперниками соответственно из Рязани и Санкт-Петербурга.







Кроме названных спортсменов «серебро» в категории до 46 кг завоевал Акин Зотов (СШ №6), «бронзовые» медали взяли Егор Таньшин - до 50 кг, Алексей Чикркин – до 55 кг (оба СШ №8 «Юность») и Никита Неделин – до 81 кг («Спартак» Елец).



Подготовили наших медалистов тренеры Игорь Белякин, Вячеслав Лупоносов, Станислав Алексеев, Андрей Валихов, Владимир Жуков, Фархад Худавердиев, Вячеслав Титов, ельчане Олег Антонов и Павел Тошин.







Следом за липчанами в неофициальном командном зачёте отличились спортсмены Белгородской области (команды Белгорода и Старого Оскола) – 8 медалей и Санкт-Петербурга – 5, у обеих по два победителя соревнований.

Президент липецкой областной федерации дзюдо Игорь Белякин рассказал GOROD48, что в будущем году липчане постараются добиться, чтобы мемориал Александра Фаустова был внесён в Единый календарный план федерации дзюдо России, что привлечёт ещё больше участников поднимет уровень соревнований на новую высоту.







Александр Фаустов – воспитанник липецкого динамо, занимался самбо и дзюдо у тренеров Кима Маркова и Василия Рябых. Мастер спорта СССР. Победитель юношеского первенства РСФСР, «серебряный» призёр юношеского первенства Советского Союза.



Ветеран "Динамо" и известный липецкий тренер Василий Рябых (в центре)























