В России
43 минуты назад
Правительство поддержит производителей электроники за счет таможенных сборов
Разработчиком назван Минфин, соразработчиками — Минэкономики, Минпромторг, ФТС и Минцифры.
В России решили изменить таможенный сбор для компаний, которые ввозят в страну электронику, мультимедийное и телеком-оборудование, - пишет "Ъ".
На портале правовой информации было опубликовано постановление правительства от 6 мая, которое вносит изменения в ранее принятое постановление 2020 года о таможенных сборах при ввозе товаров. Согласно новому документу, компании, импортирующие электронику в РФ и указывающие хотя бы один товар из перечня в таможенной декларации, должны будут заплатить фиксированную таможенную пошлину в размере 30 000 рублей, независимо от объема поставки. Постановление вступит в силу через 30 дней после публикации.
В списке товаров, перечисленных в приложении к документу, включены различные виды электроники, такие как базовые станции, твердотельные накопители, смартфоны, принтеры, звукозаписывающая аппаратура, игровые приставки, фотоаппараты и другие. Общее число кодов ТН ВЭД составляет 108.
При разработке документа Минфин выступил в качестве главного разработчика, а Минэкономики, Минпромторг, ФТС и Минцифры сотрудничали в этом процессе.
Отмечается, что подобные меры обсуждались еще в летом 2022 года. Тогда предполагалось, что введение дополнительного таможенного сбора на электронику позволит государству собирать до 10 миллиардов рублей ежегодно.
При этом все средства, полученные от таможенных сборов, будут использоваться для развития отечественной электроники, научных исследований и создания конкурентоспособных продуктов.
На портале правовой информации было опубликовано постановление правительства от 6 мая, которое вносит изменения в ранее принятое постановление 2020 года о таможенных сборах при ввозе товаров. Согласно новому документу, компании, импортирующие электронику в РФ и указывающие хотя бы один товар из перечня в таможенной декларации, должны будут заплатить фиксированную таможенную пошлину в размере 30 000 рублей, независимо от объема поставки. Постановление вступит в силу через 30 дней после публикации.
В списке товаров, перечисленных в приложении к документу, включены различные виды электроники, такие как базовые станции, твердотельные накопители, смартфоны, принтеры, звукозаписывающая аппаратура, игровые приставки, фотоаппараты и другие. Общее число кодов ТН ВЭД составляет 108.
При разработке документа Минфин выступил в качестве главного разработчика, а Минэкономики, Минпромторг, ФТС и Минцифры сотрудничали в этом процессе.
Отмечается, что подобные меры обсуждались еще в летом 2022 года. Тогда предполагалось, что введение дополнительного таможенного сбора на электронику позволит государству собирать до 10 миллиардов рублей ежегодно.
При этом все средства, полученные от таможенных сборов, будут использоваться для развития отечественной электроники, научных исследований и создания конкурентоспособных продуктов.