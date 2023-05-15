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Российские пивовары вынуждены загружать дополнительные мощности из-за падения продаж

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#пиво

Российские пивоваренные компании вынуждены загружать дополнительные производственные мощности на фоне падения продаж на внутреннем рынке РФ.

Крупные пивоваренные компании ищут способы дополнительной загрузки мощностей в условиях сокращения портфеля лицензионных брендов и снижения продаж в РФ, - пишет "Ъ" со ссылкой на участников отрасли.

Одним из вариантов стал возможный выход на рынки соседних стран, включая Белоруссию.

Крупные пивоваренные компании ищут способы дополнительной загрузки мощностей в условиях сокращения портфеля лицензионных брендов и снижения продаж в России. Так, AB InBev Efes стала разливать пиво для белорусского рынка, вероятно, по контракту с крупнейшим в стране розничным оператором "Евроторг", - сообщают изданию источники в отрасли.

При этом Белоруссия не станет для компании первым зарубежным рынком сбыта продукции. До этого фирма AB InBev Efes начала экспортировать пиво "Белый медведь" в бутылке 1,5 л. В то же время руководство компании рассматривает расширение сбыта для азиатской страны в обозримом будущем, - пояснили эксперты.

По их словам, компания уже выпускает для Китая пиво "Белый медведь" в бутылке 1,5 л и рассматривает запуск в КНР нового формата упаковки для брендов "Рыцарь Приморья" и Gold Mine Beer.

По итогам первого квартала 2023 года AB InBev Efes сообщила о снижении показателей, отметив экономическую нестабильность.
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#пиво

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