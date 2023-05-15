сегодня, 14:10
Российские пивовары вынуждены загружать дополнительные мощности из-за падения продаж
Российские пивоваренные компании вынуждены загружать дополнительные производственные мощности на фоне падения продаж на внутреннем рынке РФ.
Одним из вариантов стал возможный выход на рынки соседних стран, включая Белоруссию.
Крупные пивоваренные компании ищут способы дополнительной загрузки мощностей в условиях сокращения портфеля лицензионных брендов и снижения продаж в России. Так, AB InBev Efes стала разливать пиво для белорусского рынка, вероятно, по контракту с крупнейшим в стране розничным оператором "Евроторг", - сообщают изданию источники в отрасли.
При этом Белоруссия не станет для компании первым зарубежным рынком сбыта продукции. До этого фирма AB InBev Efes начала экспортировать пиво "Белый медведь" в бутылке 1,5 л. В то же время руководство компании рассматривает расширение сбыта для азиатской страны в обозримом будущем, - пояснили эксперты.
По их словам, компания уже выпускает для Китая пиво "Белый медведь" в бутылке 1,5 л и рассматривает запуск в КНР нового формата упаковки для брендов "Рыцарь Приморья" и Gold Mine Beer.
По итогам первого квартала 2023 года AB InBev Efes сообщила о снижении показателей, отметив экономическую нестабильность.