Происшествия
39 минут назад
В Липецке сбили двух детей, водители с мест аварии скрылись
Пострадавшие мальчики передвигались на велосипедах.
Как сообщает областное управление ГИБДД, вечером 13 мая в Липецке на улице Студеновской мотоциклист, личность которого устанавливается, сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
А 14 мая в переулке Рудном водитель неустановленного автомобиля сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчику оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.
Всего за три дня, с 12 по 14 мая, на дорогах Липецкой области произошли 12 аварий с пострадавшими.
12 мая в Ельце около пяти часов вечера на площади Победы 45-летний водитель «ПАЗа» сбил 42-летнего велосипедиста. Пострадавший велосипедист доставлен в больницу.
В Липецком районе на дороге Сухая Лубна – Тележенка столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» под управлением 23-летнего водителя и «Митсубиси» с 30-летним водителем. Водитель «десятки» госпитализирован.
В Усманском районе на дороге Липецк – Усмань столкнулись «Фольксваген Поло» под управлением 40-летнего водителя и «Фольксваген Джетта» с 25-летней девушкой за рулем. В аварии получила травмы 26-летняя пассажирка «Фольксвагена».
14 мая в Липецке на улице Краснозаводской 45-летний водитель «БМВ» допустил наезд на стоящий автомобиль «Сузуки». Водитель и 46-летняя пассажирка «БМВ» получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
«По всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводится расследование», — сообщает УГИБДД.
Кроме того автоинспекторы зарегистрировали 62 факта столкновения автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
А 14 мая в переулке Рудном водитель неустановленного автомобиля сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчику оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.
Всего за три дня, с 12 по 14 мая, на дорогах Липецкой области произошли 12 аварий с пострадавшими.
12 мая в Ельце около пяти часов вечера на площади Победы 45-летний водитель «ПАЗа» сбил 42-летнего велосипедиста. Пострадавший велосипедист доставлен в больницу.
В Липецком районе на дороге Сухая Лубна – Тележенка столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» под управлением 23-летнего водителя и «Митсубиси» с 30-летним водителем. Водитель «десятки» госпитализирован.
В Усманском районе на дороге Липецк – Усмань столкнулись «Фольксваген Поло» под управлением 40-летнего водителя и «Фольксваген Джетта» с 25-летней девушкой за рулем. В аварии получила травмы 26-летняя пассажирка «Фольксвагена».
14 мая в Липецке на улице Краснозаводской 45-летний водитель «БМВ» допустил наезд на стоящий автомобиль «Сузуки». Водитель и 46-летняя пассажирка «БМВ» получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
«По всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводится расследование», — сообщает УГИБДД.
Кроме того автоинспекторы зарегистрировали 62 факта столкновения автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
он
я