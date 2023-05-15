Происшествия

39 минут назад

В Липецке сбили двух детей, водители с мест аварии скрылись

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#авария #ДТП
В Липецке сбили двух детей, водители с мест аварии скрылись

Пострадавшие мальчики передвигались на велосипедах.

Как сообщает областное управление ГИБДД, вечером 13 мая в Липецке на улице Студеновской мотоциклист, личность которого устанавливается, сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. 

А 14 мая в переулке Рудном водитель неустановленного автомобиля сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчику оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.

Всего за три дня, с  12 по 14 мая, на дорогах Липецкой области произошли 12 аварий с пострадавшими.

12 мая в Ельце около пяти часов вечера на площади Победы 45-летний водитель «ПАЗа» сбил 42-летнего велосипедиста. Пострадавший велосипедист доставлен в больницу.

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В Липецком районе на дороге Сухая Лубна – Тележенка столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» под управлением 23-летнего водителя и «Митсубиси» с 30-летним водителем. Водитель «десятки» госпитализирован.

В Усманском районе на дороге Липецк – Усмань столкнулись  «Фольксваген Поло» под управлением 40-летнего водителя и «Фольксваген Джетта» с 25-летней девушкой за рулем. В аварии получила травмы  26-летняя пассажирка «Фольксвагена».

14 мая в Липецке на улице Краснозаводской 45-летний водитель «БМВ» допустил наезд на стоящий автомобиль «Сузуки». Водитель и 46-летняя пассажирка «БМВ» получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

«По всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводится расследование», — сообщает УГИБДД. 
Кроме того автоинспекторы зарегистрировали  62 факта столкновения автомобилей, которые обошлись без пострадавших.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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он

26 минут назад
По логике, сейчас должны посыпаться комментарии "Запретить велосипеды", "выдавать права на вождение велосипеда с 18" и т.п.))))
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я

32 минуты назад
а че это перестали про алкашей писать сколько задержано, или в Липецке бухать перестали за рулем?
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