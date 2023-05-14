В Липецке ищут мотоциклиста, сбившего 12-летнего велосипедиста

Мальчик госпитализирован.

13 мая в 20:58 в районе дома №22 по улице Студёновской в Липецке неустановленный водитель мотоцикла сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.



Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, мальчик был госпитализирован с различными травмами, мотоциклиста ищут. Возможных очевидцев происшествия просят позвонить в полицию по телефонам: 42-35-25, 42-35-32, 42-35-33, 42-35-30.