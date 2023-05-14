Происшествия

сегодня, 09:10

Безработный украл на Соколе 230 метров телефонного кабеля

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#кража
Безработный украл на Соколе 230 метров телефонного кабеля

23-летний липчанин украл кабель, стоимость которого составила 107 тысяч рублей, и сдал его в скупку за 80 тысяч

В Липецке задержан 23-летний безработный, подозреваемый в краже на улице Ковалева 230 метров медного телефонного кабеля. На время следствия с него взята подписка о невыезде.

О краже телефонного медного кабеля из подземных коммуникаций в полицию сообщили представители провайдера 4 мая.

После задержания безработный сообщил, что сдал кабель в скупку за 80 тысяч рублей. Стоимость похищенного провайдер оценил в 107 тысяч.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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#кража

Комментарии (2)

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Смех

23 минуты назад
Не безработный, а принципиальный противник капиталистической эксплуатации, не украл, а экспроприировал)))
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автоледи

25 минут назад
А вода в колодце,это для охлаждения кабеля?
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