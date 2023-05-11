Сергей Первушин: «Для нас реформа – это плохо. У нас еще много проблем будет»

Послематчевые комментарии тренеров «Металлурга» и «Сокола» в свете преобразований в российском футболе.

Липецкий «Металлург» победил саратовский «Сокол» - 2:0 и в этот же день бюро исполкома РФС утвердило реформу второй лиги прямо со следующего сезона.

Это означает, что примерно 60 клубов второй лиги разделят ещё на две части.В так называемую «буферную» лигу войдут 20 команд, только из неё будет возможность выхода в первый дивизион (отсюда название от слова «буфер» - обмен). Остальные команды, разделенные по территориальному принципу, образуют по факту третий дивизион: команды там будут бороться сначала за выход в буферную лигу, а уж затем дальше.

Чтобы занять место в буферной второй лиге т.е. по сути сохранить текущие позиции, «Металлургу» нужно будет в текущем сезоне занять место среди пяти сильнейших команд группы 3 А. Пока «сталевары» идут 4-ми.

- Я говорю ребятам, что нас впереди ещё ждут пять финалов – пять игр, которые мы должны постараться выиграть, чтобы занять место выше в турнирной таблице, - сказал главный тренер Сергей Первушин на послематчевой пресс-конференции,- Нам что «Сокол», что следующий соперник «Динамо-Владивосток» - всё одинаково. Любые три очка на вес золота.

Первушин заявил, что не поддерживает нововведения, но вынужден будет им подчиниться.

- Мы начали играть по одной системе, а нас вдруг ставят перед фактом, что будет что-то другое. Я против таких резких движений. Вы сами знаете наше положение («Металлург» из-за долгов зимой стал единственной командой России, не сумевшей пригласить ни одного новичка, прим.). Если бы я заранее знал, что будет какая-то реформа и нам нужно будет занимать место не ниже 5-го, то мы бы и с руководителями разговаривали по другому. Для нас всё это не очень хорошо. В обойме остаются 15 футболистов, Сергей Горбатенко недавно травму получил. На 3-х жёлтых карточках и нас и Николай Смирных и Антон Белов – ещё одно предупреждение, и им пропускать матчи. Проблемы еще будут.

Самый забавный момент пресс-конференции, это когда дама, занимающая в клубе должность пресс-атташе, спросила насчёт следующего матча, который «Металлург» проводит на выезде с «Динамо-Владивосток».

- Мы туда поедем или полетим? – прозвучал вопрос, хотя динамовцы уже месяц назад объявили, что из-за ремонта стадиона во Владивостоке будут принимать соперников в подмосковном Долгорпудном и уже даже успели сыграть там 2 матча.

Пришлось Первушину объяснять своей же сотруднице прописные и всем известные истины. Остаётся только догадываться, какой взрыв эмоций произошёл бы в ответ, если бы такой вопрос задали бы требовательным Сергею Юрану, Спартаку Гогниеву или даже прежнему наставнику липчан Сергею Машнину.

Наставник «Сокола» Денис Бояринцев рассказал, что за три дня работы в команде не мог кардинально перестроить подготовку футболистов, заявил, что на игру и результат оказало решающее влияние удаление игрока волжан на 32-й минуте и заверил, что саратовская команда не снимет задачу по выходу в первую лигу.

- Иначе бы я просто не принял бы «Сокол». Работать было бы неинтересно, - подчеркнул знаменитый в прошлом игрок.

