Происшествия

45 минут назад

45-летний липчанин пострадал в ДТП в Воронежской области

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#ДТП
45-летний липчанин пострадал в ДТП в Воронежской области

Авария произошла на трассе «Дон».

Накануне примерно в 20.40 в Верхнемамонском районе Воронежской области на 697-м километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, по предварительным данным, 30-летняя женщина из Новоусманского района, управлявшая автомобилем «Митсубиси Аутлендер», двигалась со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, нарушила правила расположения на проезжей части, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, и врезалась во встречный автомобиль «ГАЗ-330202» под управлением 45-летнего мужчины из Липецкой области.

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В результате ДТП пострадали водители «ГАЗа» и «Митсубиси».

Фото - 36.мвд.рф

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#ДТП

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