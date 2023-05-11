Происшествия
45 минут назад
45-летний липчанин пострадал в ДТП в Воронежской области
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Авария произошла на трассе «Дон».
Накануне примерно в 20.40 в Верхнемамонском районе Воронежской области на 697-м километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, по предварительным данным, 30-летняя женщина из Новоусманского района, управлявшая автомобилем «Митсубиси Аутлендер», двигалась со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, нарушила правила расположения на проезжей части, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, и врезалась во встречный автомобиль «ГАЗ-330202» под управлением 45-летнего мужчины из Липецкой области.
В результате ДТП пострадали водители «ГАЗа» и «Митсубиси».
Фото - 36.мвд.рф
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, по предварительным данным, 30-летняя женщина из Новоусманского района, управлявшая автомобилем «Митсубиси Аутлендер», двигалась со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, нарушила правила расположения на проезжей части, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, и врезалась во встречный автомобиль «ГАЗ-330202» под управлением 45-летнего мужчины из Липецкой области.
В результате ДТП пострадали водители «ГАЗа» и «Митсубиси».
Фото - 36.мвд.рф
379