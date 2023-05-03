В России
сегодня, 12:19
Число въехавших в РФ иностранцев в 2023 году увеличилось на 17%
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Лидером среди стран дальнего зарубежья по числу поездок в Россию стал Китай.
В январе—марте 2023 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 17,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, - говорится в опубликованной статистике погранслужбы Федеральной службы безопасности.
За три месяца 2023 года иностранцы пересекли российскую границу 3,3 млн раз — год назад, в первом квартале прошлого года количество въездов составляло около 2,8 млн, - передает РБК со ссылкой на данные ФСБ.
В начале 2022 года въезд иностранцев в Россию сдерживали ограничения, введенные еще в марте 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса. Лето прошлого года Россия отменила связанные с коронавирусом ограничения на прибытие в страну граждан других государств. Но после начала СВО и введения санкций большинство стран прервали авиасообщение с Россией. По данным испанской консалтинговой фирмы ForwardKeys, в 2022 году авиасообщение между Россией и другими странами сократилось на 57% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Впрочем, от ситуации выиграли Турция и страны Ближнего Востока, которые не вводили ограничений и увеличили число рейсов на своих направлениях, - отмечают эксперты.
Основными направлениями, откуда в Россию приезжают иностранцы, в начале 2023 года остаются страны ближнего зарубежья. Лидерами по въезду в Россию в первом квартале 2023 года были граждане Узбекистана — количество поездок оттуда выросло год к году на 81% и составило 818 тысяч. Показатели даже превысили поток приезжавших из Узбекистана в Россию до пандемии, в первом квартале 2019 года (тогда было зафиксировано 634,7 тысяч пересечений границы). Заметно вырос в январе—марте 2023 года в годовом выражении поток из Казахстана (+73%) и Таджикистана (+55%). Из стран дальнего зарубежья в десятку стран, чьи граждане чаще всего за отчетный период посещали Россию, вошел Китай — количество поездок оттуда увеличилось в 4,6 раза. Но пока что показатели далеки от тех, что были до пандемии: в первом квартале 2023 года китайцы совершили в Россию 84,2 тыс. поездок, тогда как в январе—марте 2020 года — 113,8 тысяч.
Число поездок граждан ЕС в Россию в январе—марте 2023 года увеличилось на 11,8% относительно того же периода прошлого года — всего ФСБ зафиксировала в первом квартале этого года 113,9 тыс. поездок против 101,9 тыс. годом ранее. Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, с которыми есть сухопутная граница, в то время как граждане других стран ЕС, напротив, приезжали меньше, чем год назад. Больше всего поездок в Россию из европейцев в январе—марте 2023 года совершили граждане Финляндии и Эстонии — 23,6 тыс. и 20,7 тыс. человек за первый квартал 2023 года. Число поездок граждан Финляндии в Россию в начале этого года в 3,2 раза превысило количество въездов, совершенных в январе—марте 2022-го (7,3 тыс.), а поток из Эстонии вырос в два раза год к году. Граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69%, граждане Литвы — на 42,5%, а жители Латвии — на 31,7%. Для сравнения: статистика погранслужбы зафиксировала падение на треть числа поездок в Россию граждан Германии (с 19,3 тыс. до 12,8 тыс.) и уменьшение в 2,7 раза количества пересечений российской границы гражданами Франции (с 7,6 тыс. до 2,8 тыс.).
Большинство посещавших Россию в первом квартале 2023 года граждан Финляндии, Польши и стран Прибалтики приезжали или с деловыми, или с частными целями, следует из данных ФСБ. По сравнению с 2022 годом наблюдается некоторое увеличение в числе въездов граждан стран Балтии, в особенности по таким целям поездок, как туризм и частная, - отмечают специалисты.
В статистике погранслужбы ФСБ учитывается количество пересечений иностранными и российскими гражданами государственной границы. По методологии, если один и тот же иностранный гражданин за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан). ФСБ распределяет данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также обслуживание транспортных средств и военнослужащие.
За три месяца 2023 года иностранцы пересекли российскую границу 3,3 млн раз — год назад, в первом квартале прошлого года количество въездов составляло около 2,8 млн, - передает РБК со ссылкой на данные ФСБ.
В начале 2022 года въезд иностранцев в Россию сдерживали ограничения, введенные еще в марте 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса. Лето прошлого года Россия отменила связанные с коронавирусом ограничения на прибытие в страну граждан других государств. Но после начала СВО и введения санкций большинство стран прервали авиасообщение с Россией. По данным испанской консалтинговой фирмы ForwardKeys, в 2022 году авиасообщение между Россией и другими странами сократилось на 57% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Впрочем, от ситуации выиграли Турция и страны Ближнего Востока, которые не вводили ограничений и увеличили число рейсов на своих направлениях, - отмечают эксперты.
Основными направлениями, откуда в Россию приезжают иностранцы, в начале 2023 года остаются страны ближнего зарубежья. Лидерами по въезду в Россию в первом квартале 2023 года были граждане Узбекистана — количество поездок оттуда выросло год к году на 81% и составило 818 тысяч. Показатели даже превысили поток приезжавших из Узбекистана в Россию до пандемии, в первом квартале 2019 года (тогда было зафиксировано 634,7 тысяч пересечений границы). Заметно вырос в январе—марте 2023 года в годовом выражении поток из Казахстана (+73%) и Таджикистана (+55%). Из стран дальнего зарубежья в десятку стран, чьи граждане чаще всего за отчетный период посещали Россию, вошел Китай — количество поездок оттуда увеличилось в 4,6 раза. Но пока что показатели далеки от тех, что были до пандемии: в первом квартале 2023 года китайцы совершили в Россию 84,2 тыс. поездок, тогда как в январе—марте 2020 года — 113,8 тысяч.
Число поездок граждан ЕС в Россию в январе—марте 2023 года увеличилось на 11,8% относительно того же периода прошлого года — всего ФСБ зафиксировала в первом квартале этого года 113,9 тыс. поездок против 101,9 тыс. годом ранее. Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, с которыми есть сухопутная граница, в то время как граждане других стран ЕС, напротив, приезжали меньше, чем год назад. Больше всего поездок в Россию из европейцев в январе—марте 2023 года совершили граждане Финляндии и Эстонии — 23,6 тыс. и 20,7 тыс. человек за первый квартал 2023 года. Число поездок граждан Финляндии в Россию в начале этого года в 3,2 раза превысило количество въездов, совершенных в январе—марте 2022-го (7,3 тыс.), а поток из Эстонии вырос в два раза год к году. Граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69%, граждане Литвы — на 42,5%, а жители Латвии — на 31,7%. Для сравнения: статистика погранслужбы зафиксировала падение на треть числа поездок в Россию граждан Германии (с 19,3 тыс. до 12,8 тыс.) и уменьшение в 2,7 раза количества пересечений российской границы гражданами Франции (с 7,6 тыс. до 2,8 тыс.).
Большинство посещавших Россию в первом квартале 2023 года граждан Финляндии, Польши и стран Прибалтики приезжали или с деловыми, или с частными целями, следует из данных ФСБ. По сравнению с 2022 годом наблюдается некоторое увеличение в числе въездов граждан стран Балтии, в особенности по таким целям поездок, как туризм и частная, - отмечают специалисты.
В статистике погранслужбы ФСБ учитывается количество пересечений иностранными и российскими гражданами государственной границы. По методологии, если один и тот же иностранный гражданин за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан). ФСБ распределяет данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также обслуживание транспортных средств и военнослужащие.
88