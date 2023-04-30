Липчанин в трусах выглянул в окно – соседи тут же вызвали полицию и спасателей

Мирно отдыхавшая в квартире компания удивилась, когда в дверь позвонили, а на лестничной клетке посветлело от погон.

Оперативные службы Липецка сегодня вечером оказались стянуты к дому №13 на улице Папина.

Проходившей мимо липчанке показалось, что из окна 4-го этажа собирается выпрыгнуть мужчина и она позвонила спасателям. МЧС, УМВД, «скорая» скоро оказались у дома по звонку бдительной и неравнодушной женщины.

Однако на месте выяснилось, что вся эта операция по спасению человека была затеяна зря. Как сообщили в УМВД РФ, компания мужчин выпивала в квартире. Хозяину стало душно и он, распахнув окно, высунулся наружу. Сводить счёты с жизнью мужчина не планировал, а просто хотел освежиться перед дальнейшим употреблением алкоголя.Заодно хозяйственный мужчина решил вытряхнуть через окно покрывало.



Каково же было его удивление, когда внизу начали мелькать люди в форме, а затем в дверь к нему позвонили полицейские. Мужчина оказался хоть и неряшливо одетым, но хорошо воспитанным: незваных гостей он не прогнал с порога, а согласился проследовать в полицейскую машину для дачи объяснения.