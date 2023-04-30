Происшествия

сегодня, 18:56

Липчанин в трусах выглянул в окно – соседи тут же вызвали полицию и спасателей

13 2605
#Ложная тревога #блительные граждане

Мирно отдыхавшая в квартире компания удивилась, когда в дверь позвонили, а на лестничной клетке посветлело от погон.

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Оперативные службы Липецка сегодня вечером оказались стянуты к дому №13 на улице Папина.

Проходившей мимо липчанке показалось, что из окна 4-го этажа собирается выпрыгнуть мужчина и она позвонила спасателям. МЧС, УМВД, «скорая» скоро оказались у дома по звонку бдительной и неравнодушной женщины.

Однако на месте выяснилось, что вся эта операция по спасению человека была затеяна зря. Как сообщили в УМВД РФ, компания мужчин выпивала в квартире. Хозяину стало душно и он, распахнув окно, высунулся наружу. Сводить счёты с жизнью мужчина не планировал, а просто хотел освежиться перед дальнейшим употреблением алкоголя.Заодно хозяйственный мужчина решил вытряхнуть через окно покрывало.

Каково же было его удивление, когда внизу начали мелькать люди в форме, а затем в дверь к нему позвонили полицейские. Мужчина оказался хоть и неряшливо одетым, но хорошо воспитанным: незваных гостей он не прогнал с порога, а согласился проследовать в полицейскую машину для дачи объяснения.

13 2605
#Ложная тревога #блительные граждане

Комментарии (13)

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Как гость
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Ваш тренер

4 минуты назад
Длинные майские ни к чему, как и новогоднее мракобесие...
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Гость

5 минут назад
Как гость, я по камере смотрел. Просто увидел пожарную автолестницу около дома, решил камеру со двора посмотреть. Пожарные пошли с бензорезом и служба спасения с большой монтировкой, типа лома, и с ними полиция. Сам он открыл или нет, но вышел со связанными за спиной руками, а не в наручниках и в трусах, и майке
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Испортили выходные

12 минут назад
Какая то чудная баба позвонила в полицию, а мужик еще должен проследовать и что-то объяснять. Её надо привлечь за ложный вызов.
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Как гость

23 минуты назад
Гость, ну в последнем обзаце статьи по другому написали.
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петр

31 минуту назад
А зачем таким людям мешать .гос забота .его выбор .
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Гость

34 минуты назад
Ну вообще - то ему руки за спиной связали, когда выводили. Над подъездом камера наблюдения, если что.
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Animal planet.

43 минуты назад
Всю компашку в наркологию сдать
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Блондинка

47 минут назад
Стриптиз в окне?Я бы посмотрела!
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Введите ваше имя

47 минут назад
Уже выпить дома нельзя. Вытряхивают. Дожили. Скоро дома введут штраф 500р. за распите.
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Как гость

54 минуты назад
Я бы непоехал. Сфига ли из за какой то бабки я должен ехать в отдел и давать объяснения и вообще бы дверь неоткрыл тем более такое угощение на столе.
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