Завтра в Липецкой области дожди и до +18

30 апреля и 1 мая Липецкая область попадет под влияние циклона с юго-востока: повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. 2 мая осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем она составит от +15 до +17 градусов.



День 30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.