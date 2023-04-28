В России

18 минут назад

Банки назвали самые популярные схемы обмана в майские праздники

43
#мошенничество
Одной из самых опасных схем мошенничеств в преддверии майских праздников являются фейковые горящие туры, а также билеты на культурные мероприятия. Об этом «Известиям» рассказалив крупнейших российских банках. Там пояснили: на фишинговых сайтах, в мессенджерах и соцсетях злоумышленники предлагают большие скидки. Однако в итоге, если гражданин решит воспользоваться акцией, деньги уйдут злоумышленникам, а билеты человек не получит.

Другой рискованной схемой обмана в этот период выступают благотворительные выплаты ветеранам. Гражданам предлагают оказать помощь участникам боевых действий или их родственникам. Чтобы убедить россиян, в таких объявлениях приводятся фото людей и данные якобы их банковских карт. На самом деле реквизиты принадлежат злоумышленникам, которые получают деньги.Третья опасная схема — помощь самим ветеранам в оформлении выплат ко Дню Победы. Им или их родственникам поступают сообщения о якобы полагающихся выплатах к 9 мая, но для их оформления нужны документы, в том числе — номер карты. В итоге с помощью платежных данных с человека списываются деньги.

43
#мошенничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
14
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

#недвижимость
Ценам на жилье спрогнозировали длительную стагнацию

15 минут назад

В России
#клещи
Три человека умерли в Кузбассе от клещевого энцефалита за год

36 минут назад

В России
ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
#ключевая ставка #банк
ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

сегодня, 16:23

В России
МЧС планирует обязать собственника нести ответственность за любой пожар на его земле
#пожар #МЧС
МЧС планирует обязать собственника нести ответственность за любой пожар на его земле

сегодня, 15:39

В России
МТС будет брать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона
#МТС #интернет
МТС будет брать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона

сегодня, 14:59

В России
Производители валяной обуви из войлока смогут получить отсрочку по всем видам налогов
#налоги #обувь
Производители валяной обуви из войлока смогут получить отсрочку по всем видам налогов

сегодня, 14:09

В России