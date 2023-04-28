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сегодня, 11:27
Правительство РФ обсудило меры по снижению уровня теневой занятости в России
Правительство обсудило меры по сокращению числа россиян, получающих зарплату "в конвертах".
На стратегической сессии в правительстве был поднят вопрос о снижении уровня теневой занятости. Это должно стать одним из направлений повышения благосостояния россиян, - передает РБК со ссылкой на источники.
"Для выполнения этой цели на федеральном уровне будут проводиться проверки организаций, подозреваемых в теневой деятельности, на региональном — будут определяться направления с наибольшим риском теневой занятости и устанавливаться ежегодные целевые показатели ее снижения. Помимо этого, рассматривается возможность поддержки компаний, выдающих своим сотрудникам "белую" зарплату", - рассказали два участника стратегической сессии 25 апреля под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, посвященной повышению благосостояния граждан.
При этом эксперты отметили, что бизнес всегда стремится функционировать в "серой зоне", и выйти на "белую" зарплату для сотрудников предприятиям тяжело, так как в процессе "выхода из тени" компаниям начисляют старые долги.
Согласно данным Росстата, "скрытый" фонд оплаты труда в России в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников. Это минимальный уровень с 1990-х годов.
"Для выполнения этой цели на федеральном уровне будут проводиться проверки организаций, подозреваемых в теневой деятельности, на региональном — будут определяться направления с наибольшим риском теневой занятости и устанавливаться ежегодные целевые показатели ее снижения. Помимо этого, рассматривается возможность поддержки компаний, выдающих своим сотрудникам "белую" зарплату", - рассказали два участника стратегической сессии 25 апреля под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, посвященной повышению благосостояния граждан.
При этом эксперты отметили, что бизнес всегда стремится функционировать в "серой зоне", и выйти на "белую" зарплату для сотрудников предприятиям тяжело, так как в процессе "выхода из тени" компаниям начисляют старые долги.
Согласно данным Росстата, "скрытый" фонд оплаты труда в России в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников. Это минимальный уровень с 1990-х годов.