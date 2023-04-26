«Поясни за шмот»: Telegram-каналы обсуждают стиль губернатора

эр Евгения Уваркина отчиталась о годовом доходе в 122 392 254 рубля . В том числе в мэрии - 3 570 361 рубль.

Например, на торжественное открытие полилингвальной школы №34 Липецка «Global», а заодно и провожать младшую дочь в первый класс в сентябре 2021 года мэр пришла в платье, очень похожем на Dolce&Gabbana за 90 000 рублей.В 2022 году м