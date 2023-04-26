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«Поясни за шмот»: Telegram-каналы обсуждают стиль губернатора

19 2013
#мода #губернатор #мэр
6
«Поясни за шмот»: Telegram-каналы обсуждают стиль губернатора

Глава Липецка Евгения Уваркина — тоже большая модница.

Сегодня Telegram-канал «Mash» рассказал о губернаторе Липецкой области Игоре Артамонове как о большом моднике, оценив несколько элементов его гардероба общей стоимостью в 970 тысяч рублей.

На Игоре Артамонове издание заметило пальто Stefano Ricci за 318 000 рублей, шерстяной пуховик, похожий на Andrea Campagna, за 362 тысячи рублей, кепку почти за 40 тысяч рублей, похожий на Meucci пиджак за 50 тысяч рублей, пиджак от Burberry за 190 тысяч рублей. «При официальном месячном доходе Артамонова в 225 тысяч рублей», — добавляет «Mash».

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«Пояснить за шмот» вскоре вызвалась в своём Telegram-канале руководитель управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.

«Пятерка губернатору за стиль. Правда, зачем-то Мэш попытался намекнуть, что при месячном доходе в 225 тысяч рублей такое пальто не купить. Печально, что крупный федеральный канал вырвал из биографии губернатора и его декларации целые куски ради хайпа. Все же помнят (и регулярно напоминают), что губернатор пришел из Сбербанка, где долгие годы работал на позиции топ-менеджера. В 2017-м году его декларированный доход составил 131 миллион 130 тысяч рублей. И этого Игорь Артамонов никогда не скрывал. На одной из первых встреч с блогерами так и сказал — «я человек обеспеченный». Легко найти, что за 2021-й губернатор задекларировал 51,7 миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона — доход на посту губернатора, а 48,9 миллиона рублей — доход от ценных бумаг (…) Артамонов никогда не кичует лейблами и надписями. Все вещи на фото подчеркнуто сдержанные. О показной роскоши речи не идет», — написала Любовь Фролова.

«Человек обеспеченный» в Липецкой области не только губернатор, но и глава Липецка Евгения Уваркина. Она тоже пришла в политику из бизнеса, большая модница и денег на брендовые наряды не жалеет. 

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Например, на торжественное открытие полилингвальной школы №34 Липецка «Global», а заодно и провожать младшую дочь в первый класс в сентябре 2021 года мэр пришла в платье, очень похожем на Dolce&Gabbana за 90 000 рублей.

В 2022 году мэр Евгения Уваркина отчиталась о годовом доходе в 122 392 254 рубля. В том числе в мэрии - 3 570 361 рубль. 

19 2013
#мода #губернатор #мэр
6

Комментарии (19)

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гость

2 минуты назад
Гость, не обсуждай , нет проблем .
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Гость

7 минут назад
Ну могут себе позволить - и покупают. Что тут удивительного? Нечего обсуждать.
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Беременна седьмым

16 минут назад
Старая дева, классика не стареет !
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Артем

19 минут назад
Люди покупают в кредит машины за 500 тысяч. А здесь пуховик за 300. Круто
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Массово

22 минуты назад
Поддерживают отечественного производителя !
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Катюша

22 минуты назад
До 1917 года, тоже было очень сильное расслоение в обществе по финансам....
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Старая дева

25 минут назад
Было у меня такое платьице в горошек,в семьдесят каком-то дремучем году...
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ВВ

29 минут назад
Хотелось бы узнать предпочтения брендов обуви и часов...)))..Думаю,сумма удвоится))
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Россиянка

33 минуты назад
Какая глупая новость от этого телеграмм канала.Наш губернатор просто стильный мужчина,умный и просто класс!Зачем завидовать или авторы этого канала хотели что то другое сказать этой дешевой новостью,мелко однако и низко плавают и не достойно.Это моё мнение.
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Эхо

36 минут назад
Чтоб прибыльный бизнес не ушёл, надо идти в политику...
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