«Гранта» подбила «Заботу» на площади Победы

Днем 21 апреля на площади Победы в Липецке столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Нива Шевроле» УК «Забота».Судя по записи камеры наблюдения, водитель «Гранты» не придал значения потоку автомобилей, который двигался на площадь Победы с улицы Неделина, и врезался в заднюю часть внедорожника.«Ниву» в результате столкновения развернуло — машина создала препятствие для подъезжающему к остановке общественному транспорту.