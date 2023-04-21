Происшествия

сегодня, 15:50

«Гранта» подбила «Заботу» на площади Победы

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#ДТП
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Днем 21 апреля на площади Победы в Липецке столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Нива Шевроле» УК «Забота».

Судя по записи камеры наблюдения, водитель «Гранты» не придал значения потоку автомобилей, который двигался на площадь Победы с улицы Неделина, и врезался в заднюю часть внедорожника. 

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«Ниву» в результате столкновения развернуло — машина создала препятствие для подъезжающему к остановке общественному транспорту.
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#ДТП

Комментарии (5)

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да уж

29 минут назад
Вообще то это "Нива-Тревел".
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Пессимист

50 минут назад
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении,
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Тень Сталина

54 минуты назад
Это один из конченных перекрестков, если не местный быть беде .
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Таксист

55 минут назад
!!!, там многие так думают
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!!!

сегодня, 16:09
Он наверное думал что это кольцо
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