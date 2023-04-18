На площади Победы организованная ярмарка появилась по соседству с незаконной

После 10-дневной предпасхальной ярмарки тут открыли ремесленную.

16 апреля на площади Победы свернулись шатры предпасхальной ярмарки, работавшей 10 дней, а уже сегодня тут появилась другая 10-дневная ярмарка — по продаже промтоваров и товаров для здоровья, в которой участвуют продавцы из разных городов страны.Новая ярмарка сделана под европейскую средневековую архитектуру: белые сборные деревянные конструкции декорированы коричневыми деревянными планками — этот стиль в Европе называется фахверком. Такой торговой площади в Липецке еще не было. Очевидно, эта фишка и позволила управлению потребительского рынка разместить коммерсантов на площади Победы.В мэрии Липецка говорят, что порядок на ярмарке и прилегающей территории будет обеспечивать ее организатор.Он постарался: привез два пластиковых бака для мусора и биотуалет, пока, правда, закрытый на пластиковую стяжку.В обязанности организатора входит и устранение незаконной уличной торговли на этом месте, но, похоже, эта задача ему не по плечу: продавцы молока, яиц и иных продуктов ушли с пешеходной зоны, разбив свои ряды под стенами ТЦ «Победа».