Общество

сегодня, 09:29

На площади Победы организованная ярмарка появилась по соседству с незаконной

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#площадь Победы #торговля
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На площади Победы организованная ярмарка появилась по соседству с незаконной

После 10-дневной предпасхальной ярмарки тут открыли ремесленную.

16 апреля на площади Победы свернулись шатры предпасхальной ярмарки, работавшей 10 дней, а уже сегодня тут появилась другая 10-дневная ярмарка — по продаже промтоваров и товаров для здоровья, в которой участвуют продавцы из разных городов страны.

Новая ярмарка сделана под европейскую средневековую архитектуру: белые сборные деревянные конструкции декорированы коричневыми деревянными планками — этот стиль в Европе называется фахверком. Такой торговой площади в Липецке еще не было. Очевидно, эта фишка и позволила управлению потребительского рынка разместить коммерсантов на площади Победы.

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В мэрии Липецка говорят, что порядок на ярмарке и прилегающей территории будет обеспечивать ее организатор.

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Он постарался: привез два пластиковых бака для мусора и биотуалет, пока, правда, закрытый на пластиковую стяжку.

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В обязанности организатора входит и устранение незаконной уличной торговли на этом месте, но, похоже, эта задача ему не по плечу: продавцы молока, яиц и иных продуктов ушли с пешеходной зоны, разбив свои ряды под стенами ТЦ «Победа».
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#площадь Победы #торговля
1

Комментарии (1)

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Гостья

6 минут назад
Как раз где в том году забил фонтан кипятка из- под асфальта.
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