Общество

41 минуту назад

Из-за долгов перед энергетиками двум управляющим компаниям отказали в продлении лицензий

252
#ЖКХ
Из-за долгов перед энергетиками двум управляющим компаниям отказали в продлении лицензий

Одна из компаний имеет задолженность больше 14 миллионов рублей.

Госжилинспекция отказала в продлении лицензий трём управляющим компаниям: ООО «ЦКО», ООО «Уютный дом Елец» и ООО «УК «ДомСервис». Как сообщает Telegram-акнал ГЖИ, «УК «ДомСервис» отказано по причине нарушения срока подачи заявления (причём компания подала заявление слишком рано), а «ЦКО» и «Уютный дом Елец» отказано в продлении лицензий за грубое нарушение лицензионных требований – наличия долгов перед ресурсоснабжающими организациями.

Так, общая сумма задолженности ООО «ЦКО» по платежам за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающей организацией превышает 2 миллиона рублей. По сведениям на сайте ФССП, на сегодняшний день в отношении ООО «ЦКО» открыто 42 исполнительных производства на общую сумму 8,1 миллиона рублей, а остаток непогашенной задолженности составляет 7,7 миллиона рублей.

ООО «Уютный дом Елец» имеет задолженность перед «Липецкой энергетической компанией» в 14 240 352 рублей. Это подтверждено вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Липецкой области. Кроме того, в отношении ООО «Уютный дом Елец» сейчас инициировано судебное разбирательство о признании компании банкротом.

Помимо задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, к ООО «ЦКО» и ООО «Уютный дом Елец» есть и другие претензии: они не разместили необходимую информацию в ГИС ЖКХ в полном объёме.
252
#ЖКХ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецк приехали 46 новых автобусов
#транспорт
5
В Липецк приехали 46 новых автобусов

сегодня, 10:34

Общество
Жильцы домов без приборов учета тепла заплатят за отопление за весь апрель
#отопление
12
Жильцы домов без приборов учета тепла заплатят за отопление за весь апрель

сегодня, 09:57

Общество
Сегодня в Липецке: начало отключений воды, 60 казаков на сцене и кого из липчан обижают на работе
#Сегодня в Липецке
9
Сегодня в Липецке: начало отключений воды, 60 казаков на сцене и кого из липчан обижают на работе

сегодня, 07:00

Общество
В поселке Матырском отключат холодную воду
1
В поселке Матырском отключат холодную воду

вчера, 17:10

Общество
В районе Тракторного внепланово отключили холодную воду
#Внеплановое отключение
2
В районе Тракторного внепланово отключили холодную воду

вчера, 16:49

Общество
«Такую красоту даже есть жалко» - липчане делятся в Сети фотографиями пасхальных угощений
#Пасха #угощение #крашенные яйца
13
«Такую красоту даже есть жалко» - липчане делятся в Сети фотографиями пасхальных угощений

вчера, 10:45

Общество