Из-за долгов перед энергетиками двум управляющим компаниям отказали в продлении лицензий

Одна из компаний имеет задолженность больше 14 миллионов рублей.

Госжилинспекция отказала в продлении лицензий трём управляющим компаниям: ООО «ЦКО», ООО «Уютный дом Елец» и ООО «УК «ДомСервис». Как сообщает Telegram-акнал ГЖИ, «УК «ДомСервис» отказано по причине нарушения срока подачи заявления (причём компания подала заявление слишком рано), а «ЦКО» и «Уютный дом Елец» отказано в продлении лицензий за грубое нарушение лицензионных требований – наличия долгов перед ресурсоснабжающими организациями.



Так, общая сумма задолженности ООО «ЦКО» по платежам за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающей организацией превышает 2 миллиона рублей. По сведениям на сайте ФССП, на сегодняшний день в отношении ООО «ЦКО» открыто 42 исполнительных производства на общую сумму 8,1 миллиона рублей, а остаток непогашенной задолженности составляет 7,7 миллиона рублей.



ООО «Уютный дом Елец» имеет задолженность перед «Липецкой энергетической компанией» в 14 240 352 рублей. Это подтверждено вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Липецкой области. Кроме того, в отношении ООО «Уютный дом Елец» сейчас инициировано судебное разбирательство о признании компании банкротом.



Помимо задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, к ООО «ЦКО» и ООО «Уютный дом Елец» есть и другие претензии: они не разместили необходимую информацию в ГИС ЖКХ в полном объёме.