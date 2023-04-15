Погода в Липецке

сегодня, 17:08

Завтра в Липецкой области сухо и до +14

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#погода
Завтра в Липецкой области сухо и до +14

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона с севера – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 апреля – 5 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 17 и 18 апреля – 7-9 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем – от +9 до +14 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -1 до +1 градусов, днем она составит от +10 до +12 градусов.

День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 8 градусов мороза.
282
#погода

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