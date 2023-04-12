Сегодня в Липецке: прощай отопление, День Космонавтики и кому платят по 500 тысяч в месяц

Рассказываем всё самое необходимое про наступающую среду.

Идеальная погода

С каждым днём в Липецке становится теплее на градус-другой. Сегодня обещают уже 16-18 и по-прежнему без осадков. Будет тепло и солнечно.







Кому отключат воду

Отключения воды затронут почти два десятка улиц в разных частях Липецка.

С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители проспекта 60 лет СССР 37, 41, 43, 45, 47; улиц К.Маркса, 2, 5, 5а, 7, вл.9, 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 30, 31, 31/1, 31/2; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44; Кривенкова, 3, 5, 7; Кузнечной, 1, 2, 4а; Литаврина, 8; Октябрьской, 7, 30, 32, 49/3, 53, 53/1, 53 ст.1, 49, 51а, 51б; Первомайской, 2, 35, 35а, 37, 45, 47; Скороходова, 4; Стаханова, №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 34; Советской, 1, 2, 3, 4, 5; Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отключат воду в это же время и на площади Петра Великого, 3, 7.







В эти же часа не будет холодной воды в районе 10-й Шахты: на улицах Задорожной, 24; Одоевского, 5; Рыбалко, 8, а также в частном секторе улиц Задорожной, Муравьева, Одоевского, Подсобное Хозяйство, Рыбалко, Садовой, Харьковской, Шахтерской, в котельной «МУП «Липецктеплосеть».

Кому отключат свет

12 апреля будут проводиться ремонтные работы и на сетях «Липецкэнерго». С 9:00 до 17:00 без света останутся потребители на улицах Береговой, 370; Гагарина, 2, 4, 5; Кулибина, 10; Ленина, 42; Молодёжной, 26а, 39, 39а, 43, 44; Огородной, 18а, 34а; Садовой, 547; Ситовской, 394; Скороходова, 3, 19; Сокольской, 583; Студёновской, 1, 3, 5, 9, 11, 15; Цемзаводской, 3,4, а также на улице Скороходова, 14а в селе Ссёлки и садоводстве «Металлург-2», 243.







Также обесточат улицы 4-й Пятилетки, Баумана, Булавина, Курчатова, Пионерскую, Родниковую, переулки Весенний, Вилкова, садоводчества «Речное», «Сокол 3», насосную станцию.

Пробки

И посреди недели никуда не деться в Липецке от заторов. С раннего утра по некоторым улицам проехать становится проблематичным, а в случае любой аварии вы почти гарантированно опоздаете. Выход один – перед выездом лучше потратить пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, чтобы потом сэкономить время в пути.

Прощай, отопление!

Сегодня в Липецке начнут отключать тепло в домах. Батареи остудят не у всех сразу. На эту работу уйдёт пять дней.







К слову, ближе к выходным в Липецке обещают похолодание, а в воскресенье чуть ли не снег. Но тепло решили перекрыть уже сейчас. В принципе, по датам это совпадает с прошлыми годами. В прошлом году перекрывать вентили тоже начали 12 апреля, в 2021 – 13 апреля.

День космонавтики

Главный праздник сегодня, конечно, День космонавтики. Со дня полёта Юрия Гагарина к звёздам прошло 62 года. Спустя три недели после советского космонавта 5 мая 1961 года в небесные дали отправился и американец Алан Шепард, в отличие от Гагарина, полёт которого был полностью автономным, он имел возможность управлять космическим кораблём. Разница в 23 дня – мгновенье по меркам Вселенной, но с тех пор слава первых первооткрывателей космоса является предметом особой гордости в нашей стране.

Вот и сегодня в Липецке пройдёт несколько мероприятие на космическую тему. В ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 4а) в 10:00 откроется выставка детского рисунка на космическую тематику «Человек. Космос. Вселенная» (0+). А в 12:00 в там же в фойе пройдёт тематическое праздничное мероприятие для школьников «Дорога во вселенную» (6+).



Архив. Космонавт Герман Титов во время обучения в Липецке, 1965 год.



Книжные выставки в честь Дня космонавтики пройдут во многих библиотеках города. Например, в библиотечно-информационном центре «Левобережный» (пр-т Мира, 5) откроется выставка «Космические дали» (6+).

В ней будет представлены книги по астрономии, физике, а отдельный раздел – научная «космическая» фантастика.

Выступают «Алые паруса» (12+)

Космическому дню будет посвящен и концерт ВИА «Алые паруса» в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а).

Сегодня в 19:00 музыканты разных возрастов представят новую концертную программу «Мы вместе» в честь Дня космонавтики, в рамках арт-проекта «Cover-среда». Необычно и ярко прозвучат кавер-версии известных песен, инструментальные композиции и произведения мировой классики. Украшением концертной программы станут приглашенные гости – ансамбль танцев народов мира «Караван» и ансамбль духовых инструментов «Серпантин». Энергетика юных артистов, неподдельные эмоции, живое общение, атмосфера молодежной тусовки создадут незабываемый музыкальный вечер.







Учитесь говорить по-русски (12+)

Увы, многие наши соотечественники говорят так, словно русский язык для них не родной. При этом никакого другого они не знают.

Исправить ситуацию с родной речью призваны заседания клуба «Филология» в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Сегодня заседание состоится в 17:00. Придти и обогатить словарный запас, речевые обороты под руководством учителя русского языка и литературы Ольги Дулиной может любой желающий. Особенно это будет полезно школьникам, которые готовятся к экзаменам. Участники клуба освежат и углубят теоретические знания правил и языковых норм и закрепят их на практике

Записаться можно по телефону (4742) 27-02-60. Занятия бесплатные.

Познавательная лекция про… наличники (12+)

А ещё сегодня в ЛОУНБ выступит кандидат исторических наук и председатель ЛРНОО «Археологические исследования» Роман Смольянинов.

Он очень долго готовится к этому дню, чтобы высказаться по такой важной теме, как история наличников на окнах в Липецкой области, начиная с тех древних времён, когда у нас догадались использовать окна. Признайтесь, ведь вы ничего смыслите в этом вопросе? А Смольянинов знает всё-всё, он посвятил этому целый пласт жизни и, наконец, готов рассказать. Между прочим, наличники – важный пласт материальной культуры и наследия наших предков.



Бывали в жизни Романа Смольянинова (на фото) темы и поинтереснее



Лекция состоится сегодня в 11:30. Великодушный автор бесплатно приглашает алчущих новых знаний.

Как найти работу тысяч на 250-500?

На данный момент в Липецкой области открыто более 2 тысяч вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей, указали аналитики рекрутинговой платформы hh.ru.

Максимальная зарплата, которую можно найти по объявлениям, сейчас составляет 500 тысяч рублей. Это должность директора по развитию бизнеса. Правда, и требования там соответствующие, человек должен быть акулой в деловом мире: активно привлекать розничные компании и торговые сети для сотрудничества в сфере POS-кредитования; проводить презентации и переговоры с руководителями организаций, курировать действующих партнеров, выстраивание долгосрочных деловые отношения и т.д.







В основном высокую зарплату предлагают в сферах высшего менеджмента и торговли. А где-то это просто, похоже, фигура речи и откровенная замануха. Мы сами проверили несколько объявлений. Менеджер по продажам металлопроката. Работодатель указал зарплату до 300 тысяч рублей, но сам в объявлении отметил, что верхнего потолка нет. А вот нижний предел всего … 30 тысяч рублей. Т.е. если вы продадите продукции больше, чем весь ваш отдел – получите солидный гонорар, но вероятнее всего выйдет тридцатка с хвостиком. Не всё то золото, что предлагают, понимаешь…

Дорогие липчане! Рабочая неделя добралась до экватора, мы всё ещё в делах, аки весенние пчёлы. Но нужно и успевать посматривать по сторонам, особенно – узнавать и читать новости. Липчане могут делать это в одном любимом ими месте: на GOROD48 вы всегда найдёте свежую и актуальную информацию на главные темы. Чаще заходите на сайт и будьте самым информированным человеком в вашем цехе или офисе. Ждём вас снова и снова.