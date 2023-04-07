16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Ельце

Столкнулись мотоцикл «Мотрак» и «Лада Гранта».

Накануне в 19:17 Ельце на улице Новолипецкая столкнулись мотоцикл «Мотрак» и «Лада Гранта».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 45-летняя женщина-водитель «Лады» не предоставила преимущество в движении 16-летнему мотоциклисту.Подростка доставили в Елецкую городскую детскую больницу.