Происшествия
37 минут назад
16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Ельце
Столкнулись мотоцикл «Мотрак» и «Лада Гранта».
Накануне в 19:17 Ельце на улице Новолипецкая столкнулись мотоцикл «Мотрак» и «Лада Гранта».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 45-летняя женщина-водитель «Лады» не предоставила преимущество в движении 16-летнему мотоциклисту.
Подростка доставили в Елецкую городскую детскую больницу.
Фото - vk.com/my_elets
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 45-летняя женщина-водитель «Лады» не предоставила преимущество в движении 16-летнему мотоциклисту.
Подростка доставили в Елецкую городскую детскую больницу.
Фото - vk.com/my_elets
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Коммунист