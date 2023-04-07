Происшествия

37 минут назад

16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Ельце

2 348
#ДТП #мотоцикл
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16-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Ельце

Столкнулись мотоцикл «Мотрак» и «Лада Гранта».

Накануне в 19:17 Ельце на улице Новолипецкая столкнулись мотоцикл «Мотрак» и «Лада Гранта».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 45-летняя женщина-водитель «Лады» не предоставила преимущество в движении 16-летнему мотоциклисту.

Подростка доставили в Елецкую городскую детскую больницу.

Фото - vk.com/my_elets
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#ДТП #мотоцикл
2

Комментарии (2)

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мысли в слух

16 минут назад
Ладу жалко! За что ей такое!?!!
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Коммунист

22 минуты назад
А права у него были на управление ТС? Достали эти двухколесые.
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