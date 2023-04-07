Общество

сегодня, 09:22

Садоводческие маршруты не будут работать по вторникам и четвергам

15 946
#садоводческие маршруты
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Садоводческие маршруты не будут работать по вторникам и четвергам

А начиная с сентября они будут курсировать три раза в неделю.

Садоводческие маршруты весной и летом будут работать пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. А, начиная с сентября, три раза: по пятницам, субботам и воскресеньям.

Напомним, дачные автобусы возобновят работу 15 апреля. В будни на маршруты выедут 18 автобусов, в выходные и праздничные дни — 20.

Что же делать тем садоводам, которым воду для полива подают во вторник и и четверг?

«График мы составляли с учетом того, что в большинстве садоводческих товариществ воду дают несколько раз в неделю и садоводы могут набрать воду заранее. Осенью же частота полива уже не такая интенсивная. К сожалению, городской бюджет в этом году дефицитный, но несмотря на все экономические сложности Липецк — единственный город в ЦФО, в котором сохранились бесплатные садоводческие маршруты», — так ответили на этот вопрос в пресс-службе мэрии.
15 946
#садоводческие маршруты
1

Комментарии (15)

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Горожанка

6 минут назад
Так сделайте платным проезд! На какую-нибудь ерунду денег полно в бюджете.
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ЮВП

7 минут назад
Дешевле поездку в такси им оплатить.
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Ольга

16 минут назад
Сделайте проезд платныи, но каждый день, что вы издеваетесь
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Лера

17 минут назад
Администрация же хотела забрать многие СНТ но садоводы отстояли свои земли, вот администрация теперь и мстит нам. Толи еще будет?
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Садоаод

20 минут назад
Кому нужен такой бесплатный проезд?
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садовод

27 минут назад
В сентябре и октябре садоводы убирают урожай и как же мы будем перевозить, когда автобусы работали ежедневно и то не возможно в автобус войти было. А если в субботу и вокресенье дождь, то как? Не знаете уж как совсем задавить людей.
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Ещё один Житель

28 минут назад
Оставить, но сделать проезд по этим дням платным.
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Крест.

29 минут назад
Это Липецк - тут всё делается во благо людей!
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Лунтик

35 минут назад
Ну и тогда налоги по этим дням не стоит платить.
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Натплия

36 минут назад
Сделали уж лучше проезд как в городе, но каждый день
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