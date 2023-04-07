Общество
сегодня, 09:22
Садоводческие маршруты не будут работать по вторникам и четвергам
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А начиная с сентября они будут курсировать три раза в неделю.
Садоводческие маршруты весной и летом будут работать пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. А, начиная с сентября, три раза: по пятницам, субботам и воскресеньям.
Напомним, дачные автобусы возобновят работу 15 апреля. В будни на маршруты выедут 18 автобусов, в выходные и праздничные дни — 20.
Что же делать тем садоводам, которым воду для полива подают во вторник и и четверг?
«График мы составляли с учетом того, что в большинстве садоводческих товариществ воду дают несколько раз в неделю и садоводы могут набрать воду заранее. Осенью же частота полива уже не такая интенсивная. К сожалению, городской бюджет в этом году дефицитный, но несмотря на все экономические сложности Липецк — единственный город в ЦФО, в котором сохранились бесплатные садоводческие маршруты», — так ответили на этот вопрос в пресс-службе мэрии.
Напомним, дачные автобусы возобновят работу 15 апреля. В будни на маршруты выедут 18 автобусов, в выходные и праздничные дни — 20.
Что же делать тем садоводам, которым воду для полива подают во вторник и и четверг?
«График мы составляли с учетом того, что в большинстве садоводческих товариществ воду дают несколько раз в неделю и садоводы могут набрать воду заранее. Осенью же частота полива уже не такая интенсивная. К сожалению, городской бюджет в этом году дефицитный, но несмотря на все экономические сложности Липецк — единственный город в ЦФО, в котором сохранились бесплатные садоводческие маршруты», — так ответили на этот вопрос в пресс-службе мэрии.
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