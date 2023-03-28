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сегодня, 12:46

С 15 апреля в Липецке возобновляются садоводческие маршруты

7 711
#садоводческие маршруты
3
С 15 апреля в Липецке возобновляются садоводческие маршруты

Проезд будет бесплатным для всех.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил о возобновлении работы дачных маршрутов с 15 апреля. 

По словам Евгения Чекрыжова, все останется как прежде. МУП Липецкпассажиртранс будет обеспечивать работу всех 13 существующих маршрутов. На линии в будни будут выходить 18 автобусов, в выходные и праздничные дни - 20. Для всех категорий пассажиров проезд останется бесплатным. 

В прошлом году из городского бюджета на перевозки пассажиров по садоводческим маршрутам было потрачено 48 млн рублей.

- До 29 марта будет продолжаться обследование состояния дорог на всех таких маршрутах. В черте города все дороги к началу дачного сезона будут отремонтированы. Если говорить о территориях садоводческих товариществ, то они должны содержать дороги за свой счёт. Мы не имеем права вкладывать бюджетные средства в содержание дорог на территории садоводств, - заявил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов.
7 711
#садоводческие маршруты
3

Комментарии (7)

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Юлич

8 минут назад
1 или 15.
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Черная Бестия

9 минут назад
посмотрим как будут отремонтированы дороги в снт Металлург-3 , а то жалобу писали адменистрация говорит должны снт делать, а в снт отвечают этим администрация занимается. только деньги дерут
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Юлич

10 минут назад
1 или с 15 апреля.
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Юлич

12 минут назад
С 1 или с 15 апреля.?
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Юлич

14 минут назад
Светлана, хоть так!
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Юлич

14 минут назад
Ура , товарищи садоводы
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Светлана

37 минут назад
Могли бы и раньше начать сезон, уже и тепло и снега нет.
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