С 15 апреля в Липецке возобновляются садоводческие маршруты

Проезд будет бесплатным для всех.



Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил о возобновлении работы дачных маршрутов с 15 апреля.



По словам Евгения Чекрыжова, все останется как прежде. МУП Липецкпассажиртранс будет обеспечивать работу всех 13 существующих маршрутов. На линии в будни будут выходить 18 автобусов, в выходные и праздничные дни - 20. Для всех категорий пассажиров проезд останется бесплатным.



В прошлом году из городского бюджета на перевозки пассажиров по садоводческим маршрутам было потрачено 48 млн рублей.



- До 29 марта будет продолжаться обследование состояния дорог на всех таких маршрутах. В черте города все дороги к началу дачного сезона будут отремонтированы. Если говорить о территориях садоводческих товариществ, то они должны содержать дороги за свой счёт. Мы не имеем права вкладывать бюджетные средства в содержание дорог на территории садоводств, - заявил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов.

