Общество

43 минуты назад

Отопление в Липецке отключат на следующей неделе

1 680
#отопление
Отопление в Липецке отключат на следующей неделе

Возможно, это произойдет 13-14 апреля.

Жители Липецка стали жаловаться на избыток тепла в квартире из-за повышения температуры атмосферного воздуха. И задаваться вопросом: когда же в городе отключат весьма дорогое отопление?

- По существующим рекомендациям тепло отключают не позже пятого дня от того дня, когда среднесуточная температура атмосферного воздуха составляет от плюс восьми градусов тепла и более. Уже сегодня, например, среднесуточная температура составит плюс 10 градусов, такая же будет завтра и послезавтра. По прогнозу метеорологов, в выходные она упадет до среднесуточных восьми градусов тепла. Так что, очевидно, централизованное отопление в жилом фонде Липецка будет отключено на следующей неделе. Возможно, это произойдет 13-14 апреля, - сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ мэрии Липецка.

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Батареи в первую очередь выключат в многоквартирных домах. Затем по заявкам руководителей организаций отопление будут отключать в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, в спортивных школах, поликлиниках.

Напомним, что весной прошлого года отопительный сезон в Липецке закончился 12 апреля.
1 680
#отопление

Комментарии (1)

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25 минут назад
А потом похолодает, как обычно )))
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