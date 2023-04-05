Отопление в Липецке отключат на следующей неделе

Возможно, это произойдет 13-14 апреля.

Жители Липецка стали жаловаться на избыток тепла в квартире из-за повышения температуры атмосферного воздуха. И задаваться вопросом: когда же в городе отключат весьма дорогое отопление?- По существующим рекомендациям тепло отключают не позже пятого дня от того дня, когда среднесуточная температура атмосферного воздуха составляет от плюс восьми градусов тепла и более. Уже сегодня, например, среднесуточная температура составит плюс 10 градусов, такая же будет завтра и послезавтра. По прогнозу метеорологов, в выходные она упадет до среднесуточных восьми градусов тепла. Так что, очевидно, централизованное отопление в жилом фонде Липецка будет отключено на следующей неделе. Возможно, это произойдет 13-14 апреля, - сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ мэрии Липецка.Батареи в первую очередь выключат в многоквартирных домах. Затем по заявкам руководителей организаций отопление будут отключать в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, в спортивных школах, поликлиниках.Напомним, что весной прошлого года отопительный сезон в Липецке закончился 12 апреля.