GOROD48 спросил у липчан: «Звонят ли вам мошенники?»

Кажется, телефонные мошенники достали всех. Однако, судя по ответам участников нашего уличного опроса, есть ещё счастливчики, которым не разу не звонили из «службы безопасности банка».



Большинство опрошенных, когда им звонят мошенники, отбивают разговор и блокируют чужой номер. Хотя встречаются и такие, кто беседует с мошенниками, доводя их до бешенства.