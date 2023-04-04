ПозиTиV

25 минут назад

Звонят ли вам мошенники?

3 288
#Говорит Липецк
1

GOROD48 спросил у липчан: «Звонят ли вам мошенники?»

Кажется, телефонные мошенники достали всех. Однако, судя по ответам участников нашего уличного опроса, есть ещё счастливчики, которым не разу не звонили из «службы безопасности банка».

Большинство опрошенных, когда им звонят мошенники, отбивают разговор и блокируют чужой номер. Хотя встречаются и такие, кто беседует с мошенниками, доводя их до бешенства.
3 288
#Говорит Липецк
1

Комментарии (3)

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Патриот

10 минут назад
Мне звонят, но после моего вопроса " Чей Крым?" сразу бросают трубку :-)
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липчанин

18 минут назад
звонят , но я не отвечаю на незнакомые номера , потому что мне очень жалко свои мани !
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хахаха

22 минуты назад
мне не звонят. У меня нет вклада, как и денег на карте
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