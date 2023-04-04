В России
сегодня, 11:33
С российского рынка могут уйти до 30 банков
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Всем кредитным организациям было рекомендовано максимально сократить бизнес в России.
С российского рынка в этом году могут уйти 25–30 банков, - пишут "Известия" со ссылкой на рейтинговое агентство АКРА.
По сведениям агентства, основной причиной сокращения числа кредитных организаций в текущем году станет добровольный уход иностранных игроков.
Экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что темпы окажутся не слишком быстрыми из-за необходимости принятия административных и внутренних корпоративных решений. По оценке эксперта, российский рынок в этом году могут покинуть 25–30 банков. Основная часть придется на добровольную сдачу лицензии как российскими, так и иностранными банками, но будет и некоторое число ее отзывов, скорее всего, у контролируемых резидентами компаний. При этом уменьшение числа зарубежных финорганизаций не приведет к ухудшению активов сектора в целом.
Другие эксперты также считают, что в 2023 году с рынка уйдет больше банков, чем в предыдущем. В прошлом году число кредитных организаций снизилось на 12. Тогда стояла цель поддержать стабильность банковской системы, поэтому количество отзывов лицензий было минимальным с 2014 года, но сейчас расчистка от слабых игроков продолжится, - отмечают специалисты. Всё еще есть финорганизации с низкими показателями эффективности, в основном за пределами топ-100, которые даже в условиях тренда на деконцентрацию сектора не выдерживают конкуренции и не могут получить новых клиентов. Так, в 2023 году количество отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15, - полагают эксперты.
По их словам, в случае возникновения значимых шоков в экономике для смягчения давления на систему можно ожидать заморозки отзывов лицензий до конца года. Другой причиной снижения числа игроков станет добровольная ликвидация небольших кредитных организаций с узкой клиентской базой и без выраженной бизнес-модели. Иностранные банки также будут уходить с рынка, однако их либо продадут, либо присоединят к другим участникам.
В Европейском центральном банке сообщили, что рекомендовали всем кредитным организациям следить за бизнесом в России и в идеале максимально его сократить.
В 2023 году из РФ может уйти ряд финорганизаций, которые имеют базовую юрисдикцию в европейских странах, - также отмечают эксперты.
По сведениям агентства, основной причиной сокращения числа кредитных организаций в текущем году станет добровольный уход иностранных игроков.
Экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что темпы окажутся не слишком быстрыми из-за необходимости принятия административных и внутренних корпоративных решений. По оценке эксперта, российский рынок в этом году могут покинуть 25–30 банков. Основная часть придется на добровольную сдачу лицензии как российскими, так и иностранными банками, но будет и некоторое число ее отзывов, скорее всего, у контролируемых резидентами компаний. При этом уменьшение числа зарубежных финорганизаций не приведет к ухудшению активов сектора в целом.
Другие эксперты также считают, что в 2023 году с рынка уйдет больше банков, чем в предыдущем. В прошлом году число кредитных организаций снизилось на 12. Тогда стояла цель поддержать стабильность банковской системы, поэтому количество отзывов лицензий было минимальным с 2014 года, но сейчас расчистка от слабых игроков продолжится, - отмечают специалисты. Всё еще есть финорганизации с низкими показателями эффективности, в основном за пределами топ-100, которые даже в условиях тренда на деконцентрацию сектора не выдерживают конкуренции и не могут получить новых клиентов. Так, в 2023 году количество отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15, - полагают эксперты.
По их словам, в случае возникновения значимых шоков в экономике для смягчения давления на систему можно ожидать заморозки отзывов лицензий до конца года. Другой причиной снижения числа игроков станет добровольная ликвидация небольших кредитных организаций с узкой клиентской базой и без выраженной бизнес-модели. Иностранные банки также будут уходить с рынка, однако их либо продадут, либо присоединят к другим участникам.
В Европейском центральном банке сообщили, что рекомендовали всем кредитным организациям следить за бизнесом в России и в идеале максимально его сократить.
В 2023 году из РФ может уйти ряд финорганизаций, которые имеют базовую юрисдикцию в европейских странах, - также отмечают эксперты.
101