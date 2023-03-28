Происшествия

35 минут назад

В Грязинском районе спасли заблудившихся в лесу мужчину и женщину

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#спасатели #УГПСС
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В Грязинском районе спасли заблудившихся в лесу мужчину и женщину

Их нашли и вывели из леса спасатели.

27 марта в лесу в селе Двуречки Грязинского района заблудились мужчина и женщина.

Заблудившихся спасла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области.

«Прогулка для любителей активного отдыха закончилась благополучно, спасатели их нашли и вывели из леса», - отмечают в пресс-службе УГПСС Липецкой области.
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#спасатели #УГПСС
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