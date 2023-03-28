Происшествия
35 минут назад
В Грязинском районе спасли заблудившихся в лесу мужчину и женщину
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Их нашли и вывели из леса спасатели.
27 марта в лесу в селе Двуречки Грязинского района заблудились мужчина и женщина.
Заблудившихся спасла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области.
«Прогулка для любителей активного отдыха закончилась благополучно, спасатели их нашли и вывели из леса», - отмечают в пресс-службе УГПСС Липецкой области.
Заблудившихся спасла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области.
«Прогулка для любителей активного отдыха закончилась благополучно, спасатели их нашли и вывели из леса», - отмечают в пресс-службе УГПСС Липецкой области.
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