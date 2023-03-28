В Грязинском районе спасли заблудившихся в лесу мужчину и женщину

Их нашли и вывели из леса спасатели.

27 марта в лесу в селе Двуречки Грязинского района заблудились мужчина и женщина.



Заблудившихся спасла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области.



«Прогулка для любителей активного отдыха закончилась благополучно, спасатели их нашли и вывели из леса», - отмечают в пресс-службе УГПСС Липецкой области.