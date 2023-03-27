Не имеющая прав пьяная ельчанка сбила ворота дома, повредила «Рено» и врезалась в ограждение больницы

Теперь женщине придётся выплатить нанесённый страховой компании ущерб.

Елецкий районный суд удовлетворил иск АО «АльфаСтрахование» к ельчанке о взыскании ущерба в результате ДТП с её участием.



Как сообщает пресс-служба суда, в июне 2022 года 34-летняя женщина, не имеющая водительских прав, во дворе частного дома по улице Костенко в Ельце села за руль не принадлежащего ей автомобиля «Лада» и, двигаясь задним ходом, сбила ворота своего дома, выехала на дорогу, повредила припаркованный автомобиль «Рено Сандеро», а потом врезалась в ограждение Елецкой городской больницы №2.



«Причиной этих необдуманных действий явилось употребление спиртных напитков, а следствием – административный арест сроком на 10 суток за невыполнение водителем, не имеющим права, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, оплата стоимости перемещения и хранения задержанного автомобиля «Лада», механическое повреждение двух автомобилей и причинение ущерба государственному учреждению здравоохранения», - сообщили в суде.



АО «АльфаСтрахование», в котором был застрахован автомобиль «Рено Сандеро», выплатило его владельцу 118 900 рублей, после чего обратилось в суд с иском о взыскании той же суммы с виновницы ДТП. Этот иск был удовлетворён. Также с ельчанки взысканы судебные расходы.