Сегодня в Липецке: Всемирный день театра, «Казаки России» и во сколько лучше начинать рабочий день?

Рассказываем всё самое главное про первый день недели.

Весна чуть-чуть споткнулась

Наметившееся на прошлой неделе триумфальное шествие весны, когда теплело с каждым днём, а на улице было сухо, немного замедлилось. Сегодня столбик термометра немного опустится вниз до 10-12 градусов тепла. И небольшой дождь.







Кто начнёт неделю без воды

С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ сегодня останутся без холодной воды жители улиц Гагарина, 121/1, 123, 125, 125/1, 127, 131а, 133, 135, 145, 147, 147а, 151/153, 155, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3; Писарева, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 16, 22; Титова, 2/2, 4; Центральной, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, вл.21, 21, 21а, 43, 180.

Кроме того, в течение дня в микрорайонах №№ 2,3 и 4 холодная вода может подаваться с пониженным давлением.







Отключение ждёт и район Тракторного. С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители домов на улицах Волгоградской, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а; Ильича, 15, 18, а также частного сектора на улицах Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Красина, Песчаной, Профсоюзной, Седова, Студенческой, Тургенева.

Без света один дом

Не повезло жильцам дома на Космонавтов, 11а. С 9:00 до 17:00 здесь планово отключат свет для проведения ремонта. Впрочем, трудящийся люд почти этого не заметит, поскольку уйдёт на работу.







Пробки

Понедельник – тяжёлый день во многих смыслах. И дорожное движение в нем сложное. С раннего утра в городе уже начались первые пробки, учитывать которые просто необходимо, иначе опоздаете. Лучше уделить пару минут изучению «Яндекс-пробок» или похожих приложений, чтобы затем сэкономить себе уйму времени в дороге.

Лучшие музыканты трёх областей в Липецке (12+)

В понедельник вроде бы не до развлечений, но у липчан есть шанс провести сегодняшний вечер под музыку. Под Рахманинова.







В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится концерт, посвященный 150-летию со дня рождения композитора «Сергей Рахманинов. Наследие». На сцене выступит Липецкий камерный хор под управлением хужожественного руководителя и дирижёра Игоря Цилина, Липецкий симфонический оркестр под управлением Константина Баркова а также гости: лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Тамбовский камерный хор им. С. Рахманинова (дирижёр Владимир Козлятников), солист Воронежского академического театра оперы и балета Игорь Горностаев (баритон). Получится настоящий сплав лучших творческих сил Черноземья!

Прозвучат сочинения композитора: симфонические танцы, кантата «Весна» для баритона, хора и оркестра, русские песни для оркестра и хора и т.д.

«Казаки России» (12+)

Не только петь, но и танцевать будут липчане в начале этой недели. На сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого в 19:00 выступит знаменитый ансамбль «Казаки России» с программой «Я люблю тебя, Россия!».







Сами артисты называют свою программу энциклопедией казачьей жизни, выраженной в колоритных костюмах, задорных песнях и неудержимых плясках, представляющих традиции и культурное наследие многочисленных казачьих регионов России – от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока. Любители пения услышат известные казачьи песни, такие как «Морошка», «Судьба», «Дон течет издалека». А танцы «Ой вы, цыгане», «Улица на улицу», «Старинная Москва», «Черкесска» завоюют внимание зрителей замечательной фольклорной достоверностью.

Всемирный день театра (6+)

27 марта отмечается Всемирный день театра.







По этому поводу в 14:00 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников,13) пройдёт тематическая программа. Юные и взрослые артисты устроят яркий капустник, покажут фрагменты из театральных постановок и другие творческие номера.

О гимпописце замолвите слово (6+0

110-летие со дня рождения писателя и поэта Сергея Михалкова прошло как-то незаметно. А ведь человек написал тексты для трёх гимнов нашего государства, включая тот, под который принято вставать сейчас.







Несправедливость в Липецке исправит киновед Алексей Колбаско. Сегодня в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) в 15:30 он расскажет о творчестве «глыбы советской литературы», произведения которого много раз экранизировались. Михалков был и главным редактором киножурнала «Фитиль», в котором нещадно бичевали язвы советского общества. Колбаско расскажет и об этом, покажет запоминающиеся фрагменты. А ещё речь пойдёт о фильме «Дорогой мальчик» (1974 г) по одноимённой пьесе Михалкова. Споры об этой картине не утихают и сейчас, практически спустя полвека!

Москва не проживёт без липецких дизайнеров

Липецких дизайнеров одежды зовут на Московскую неделю моды, которая пройдёт в столице с 28 по 30 апреля.

Возьмут, конечно, не всех, а только лучших. Подать заявку ещё можно до 29 марта на официальном сайте Московской недели моды. Заявки рассмотрит экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии. Они отберут порядка 150 отечественных брендов женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров.

Во сколько начинать рабочий день?



Очень актуальная информация для понедельника. А как начинаете свой трудовой день вы?

По данным исследование «Авито Работы», 69% людей в ЦФО предпочитают приступать к работе сразу после начала рабочего дня, не откладывая ее на более поздний срок. При этом 68% сначала составляют планы на день, а только потом переключаются на выполнение профессиональных задач.







Для немалого количества людей день важно начать с общения с коллегами, обмена новостями, а уже потом – приниматься за работу, засучив рукава. Все дело в том, что Рработоспособность разных людей в течение суток может сильно отличаться. Поэтому работодатели, которые идут в ногу со временем, начали позволять своим сотрудникам выбирать удобное время для начала работы. Такой подход позволяет избежать длительного включения в рабочий процесс.

Так, 34% опрошенных в ЦФО ответили, что хотели бы посвятить утренние часы их занятиям спортом, общению с друзьями, просмотру соцсетей, чтению новостей. 41% людей с утра хотел бы возможность побыть в уединении: спокойно позавтракать, попить чай или кофе, чтобы настроиться на рабочий лад.

Дорогие липчане! Мы немного дополним исследователей с «Авито». Ловите лайфхак – просматривать новости можно не только утром, но и в течение всего дня. Так и нужно поступать, ведь события идут непрерывным потоком и если вовремя не заглянуть в ленту, вы рискуете пропустить что-то важное и интересное. Поэтому мы рекомендуем чаще заходить на GOROD48, который и является тем самым биноклем, с помощью которого удобно и приятно следить за событиями. Мы ждём вас на сайте снова и снова. Увидимся!