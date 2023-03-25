Коронавирус

сегодня, 12:00

В Липецке новая жертва COVID

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
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В Липецке новая жертва COVID

На этой неделе вирус свёл в могилу уже третьего нашего земляка.

Один человек умер за минувшие сутки в Липецкой области от COVID, сообщил портал стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, за сутки в регионе выявлено 74 новых случая заразы, 9 пациентам потребовалась госпитализация. Выздоровевших больше – 100 человек.

Напомним, что за текущую неделю это уже 3-й летальный случай от «чумы XXI века».

Всего с начала пандемии в 2020 году в Липецкой области заболели COVID 181 474 человека, выздоровели – 176 707 больных, умерли 3 965 несчастных.

Статистика в целом по России за минувшие сутки: 12 383 новых случая выявлено, 1 373 пациента госпитализированы, 37 россиян умерли.

2 436
#COVID #статистика заболевания #коронавирус
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Комментарии (2)

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SAI

1 минуту назад
Почему не вводятся антиковидные мероприятия. То было: маски, перчатки, QR коды. Сейчас ничего - очередная компанейщина.
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Светлана

36 минут назад
Сколько нужно жертв,чтобы понять необходимость введения масочного режима и ограничений?
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