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30 минут назад

НЛМК-ТВ признали лучшим корпоративным телевидением страны

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#НЛМК-ТВ
НЛМК-ТВ признали лучшим корпоративным телевидением страны

Группа НЛМК получила сразу две крупные награды Московского международного фестиваля корпоративного видео. В этом году свои проекты в 191 номинации представили почти 50 компаний.

В номинации «Корпоративные новости, видеоблог, ТВ» высшую оценку получил медиапроект «НЛМК-ТВ 2.0.». Корпоративное телевидение объединяет новости, яркие ролики о рабочих буднях и достижениях компании. Увидеть НЛМК-ТВ* могут все сотрудники, а в этом году еще и в новом оформлении.  Сеть объединяет почти 400 экранов на всех площадках Группы НЛМК. 

- Мы решили изменить подход к визуальной подаче и наполнению НЛМК-ТВ с учетом результатов последних опросов среди сотрудников компании. Увеличили шрифт для более комфортного восприятия и наглядности, создали более понятный и приятный визуал с помощью ярких запоминающихся заставок, добавили больше прикладной и полезной информации, — рассказывает об идее Ольга Никульшина, руководитель отдела мультимедийного контента Группы НЛМК.

 Еще один проект НЛМК - «Галерея волшебных открыток» - взял главный приз в номинации «Креатив в корпоративной рекламе». Жюри по достоинству оценило совмещение старой доброй классики и новых технологий. Стоит запустить видео, и раскаленный металл или рулоны стали из производственных цехов превращаются в акварельные картинки с пряничными домиками и новогодними шарами. В съемках участвовали сотрудники разных площадок Группы НЛМК. Коллеги передавали поздравления из заснеженных уральских лесов, горячих цехов, с ломозаготовительной площадки и карьера, где добывается руда. За новогодние праздники было совершено более 4000 тысяч переходов на специальный сайт, откуда сотрудники пересылали открытки коллегам и близким по электронной почте и в мессенджерах.

Конкурс «Лучшее корпоративное видео» с 2013 года проводит Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. Его цель - познакомить с профессиональными и творческими возможностями корпоративного видео, оценить уровень и перспективы развития отрасли. 

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#НЛМК-ТВ

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