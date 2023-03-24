В России
сегодня, 15:40
Эстония высылает российского дипломата
105
Москва ответит на это решение.
Эстония высылает российского дипломата. В МИД страны сегодня вызвали временного поверенного в делах посольства России. Ему вручили соответствующую дипломатическую ноту. Ведомство считает, что деятельность этого российского дипломата противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта, - пишет "Интерфакс".
Он, как утверждается в сообщении эстонского МИДа, "принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии".
МИД РФ заявил, что Москва ответит на высылку еще одного российского дипломата из Эстонии, - передает Bfm.ru.
Он, как утверждается в сообщении эстонского МИДа, "принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии".
МИД РФ заявил, что Москва ответит на высылку еще одного российского дипломата из Эстонии, - передает Bfm.ru.
105