В России

сегодня, 15:40

Эстония высылает российского дипломата

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#Эстония #дипломатия

Москва ответит на это решение.

Эстония высылает российского дипломата. В МИД страны сегодня вызвали временного поверенного в делах посольства России. Ему вручили соответствующую дипломатическую ноту. Ведомство считает, что деятельность этого российского дипломата противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта, - пишет "Интерфакс".

Он, как утверждается в сообщении эстонского МИДа, "принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии".

МИД РФ заявил, что Москва ответит на высылку еще одного российского дипломата из Эстонии, - передает Bfm.ru.
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#Эстония #дипломатия

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