В России

сегодня, 11:08

Власти РФ одобрили закон о добыче золота физлицами

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#золото #добыча

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о старательской деятельности, или о так называемом вольном приносе, который разрешит физическим лицам легально добывать золото. Сейчас добывать золото в России могут только юридические лица, у которых есть лицензия на пользование недрами.

Правовая комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о старательской деятельности, который предполагает разрешить физлицам легально добывать золото, - пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве РФ.

По словам источников, документ должен быть в ближайшее время внесен в Госдуму. Его принятие позволит физическим лицам легально добывать золото. В настоящее время в РФ это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

Кроме того, комиссия одобрила введение поправок в Налоговый кодекс об уплате НДС не старателям, а покупателям золота, а также освобождает первых от уплаты НДФЛ в случае, если они добыли меньше 1 кг. золота за отчетный период.

Стоимость унции золота 23 марта составляет $1,9 тыс. В 1 кг 35,2 тыс. унций, таким образом 1 кг золота стоит около $67 тыс.

Предполагается, что сначала механизм запустят на Дальнем Востоке и в Арктике, а потом — по всей стране. Согласно документу, жители регионов будут регистрироваться как индивидуальные предприниматели и получать в безвозмездное пользование старательские участки не более 10 га на три года с возможностью продления еще на три года "по соглашению сторон", - передает РБК.

Старатель сможет работать только на одном участке, снимать слой земли до 5 м и привлекать не более десяти наемных работников, - говорится в документе. Отмечается, что его обяжут отчитываться о своей деятельности. Добывать можно не более 30 кг золота, такой участок не должен граничить с месторождениями с запасами драгоценных камней.
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#золото #добыча

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