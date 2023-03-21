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34 минуты назад
Минсельхоз заявил о подготовке программы по увеличению продажи российской рыбы в Африку
Минсельхоз прорабатывает выход на рынки Африки и Латинской Америки.
Минсельхоз России прорабатывает развитие экспорта рыбы в Африку и Латинскую Америку после закрытия рынков Европы, США и Канады, - заявили в ведомстве.
Министерство предлагает исключить из госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" цель укрепления лидерства на рыбных рынках ЕС и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), - говорится в проекте постановления правительства. Помимо этого, предлагается убрать из числа целей госпрограммы достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее 25 килограммов в год на человека.
"Последние десятилетия в рыбохозяйственном комплексе преобладал экспорт в страны Европы, Северной Америки и Азии. В настоящее время для российских рыбохозяйственных предприятий оказались закрыты рынки сбыта рыбной продукции в Европе, США и Канаде. Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время изменяется, в связи с чем затруднена оценка его потенциала. В качестве альтернативных рынков прорабатывается рынок африканских и латиноамериканских стран", — говорится в комментарии ведомства к проекту.
В связи с этим, поясняют в Минсельхозе, и предлагается исключить цель по укреплению лидерства на рыбных рынках ЕС и АТР. Исчезновение же цели госпрограммы по потреблению рыбопродуктов в России не менее 25 килограммов в год на человека в ведомстве объясняют тем, что она "косвенно дублирует показатель по уровню самообеспечения рыбой" и "не повлияет на реальное потребление рыбы".
"Уровень самообеспечения рыбой в России по итогам 2022 года составляет 153,3%, что значительно превышает показатель, установленный доктриной продовольственной безопасности (85%). Это позволяет говорить о достаточном обеспечении рыбой населения Российской Федерации", — отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что сейчас отечественный рынок рыбных продуктов достаточно сбалансирован. "Норма Минздрава России по потреблению рыбы и рыбопродуктов – 22 килограмма в год на человека. По предварительным данным, потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год) в 2022 году составит 22,6 килограмма (100% от плана)", — добавили в Минсельхозе.
Попытки изоляции нашей страны оказались безрезультатными, что подтверждает визит делегаций почти из 40 государств, заявил председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии по итогам 2-й Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире".
Вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков считает, что "перспективы отношений Россия – Африка должны переходить в плоскость промышленного производства: это технологии, это образование". "Чтобы торговать, нужно что-то произвести", – отметил парламентарий. По его словам, страны Африки рассматривают Россию как надежного партнера, - передает РИА Новости.
"Вслед за Межпарламентской конференцией Россия – Африка мы выведем на новый уровень наши отношения с парламентами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", – заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. По его словам, у РФ с Африкой богатая история взаимодействия. Он подчеркнул: "У стран Африки свой взгляд на роль Запада после процесса деколонизации. И неоколонизации, соответственно, не получается".
"Было сильное давление на наших африканских партнеров, чтобы они не ехали в Москву, не общались с российскими парламентариями", – рассказал Петр Толстой. Рассматривая тему членства Российской Федерации в международных организациях, депутат заявил: "Эпоха, когда Россия ориентировалась на МФВ и Всемирный банк, безвозвратно ушла. МВФ, Всемирный банк, ВТО, ВОЗ, Международный олимпийский комитет, Международный уголовный суд — все это клубы по интересам, из которых Россия вышла 24 февраля прошлого года. Мы больше никогда туда не вернемся. По смыслу, по идеологии, по тому, что мы будем дальше делать, близко не будет никаких советов этих замечательных международных клубов, которые, как танки прошедшей войны, останутся в музее истории".
Министерство предлагает исключить из госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" цель укрепления лидерства на рыбных рынках ЕС и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), - говорится в проекте постановления правительства. Помимо этого, предлагается убрать из числа целей госпрограммы достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее 25 килограммов в год на человека.
"Последние десятилетия в рыбохозяйственном комплексе преобладал экспорт в страны Европы, Северной Америки и Азии. В настоящее время для российских рыбохозяйственных предприятий оказались закрыты рынки сбыта рыбной продукции в Европе, США и Канаде. Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время изменяется, в связи с чем затруднена оценка его потенциала. В качестве альтернативных рынков прорабатывается рынок африканских и латиноамериканских стран", — говорится в комментарии ведомства к проекту.
В связи с этим, поясняют в Минсельхозе, и предлагается исключить цель по укреплению лидерства на рыбных рынках ЕС и АТР. Исчезновение же цели госпрограммы по потреблению рыбопродуктов в России не менее 25 килограммов в год на человека в ведомстве объясняют тем, что она "косвенно дублирует показатель по уровню самообеспечения рыбой" и "не повлияет на реальное потребление рыбы".
"Уровень самообеспечения рыбой в России по итогам 2022 года составляет 153,3%, что значительно превышает показатель, установленный доктриной продовольственной безопасности (85%). Это позволяет говорить о достаточном обеспечении рыбой населения Российской Федерации", — отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что сейчас отечественный рынок рыбных продуктов достаточно сбалансирован. "Норма Минздрава России по потреблению рыбы и рыбопродуктов – 22 килограмма в год на человека. По предварительным данным, потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год) в 2022 году составит 22,6 килограмма (100% от плана)", — добавили в Минсельхозе.
Попытки изоляции нашей страны оказались безрезультатными, что подтверждает визит делегаций почти из 40 государств, заявил председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии по итогам 2-й Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире".
Вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков считает, что "перспективы отношений Россия – Африка должны переходить в плоскость промышленного производства: это технологии, это образование". "Чтобы торговать, нужно что-то произвести", – отметил парламентарий. По его словам, страны Африки рассматривают Россию как надежного партнера, - передает РИА Новости.
"Вслед за Межпарламентской конференцией Россия – Африка мы выведем на новый уровень наши отношения с парламентами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", – заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. По его словам, у РФ с Африкой богатая история взаимодействия. Он подчеркнул: "У стран Африки свой взгляд на роль Запада после процесса деколонизации. И неоколонизации, соответственно, не получается".
"Было сильное давление на наших африканских партнеров, чтобы они не ехали в Москву, не общались с российскими парламентариями", – рассказал Петр Толстой. Рассматривая тему членства Российской Федерации в международных организациях, депутат заявил: "Эпоха, когда Россия ориентировалась на МФВ и Всемирный банк, безвозвратно ушла. МВФ, Всемирный банк, ВТО, ВОЗ, Международный олимпийский комитет, Международный уголовный суд — все это клубы по интересам, из которых Россия вышла 24 февраля прошлого года. Мы больше никогда туда не вернемся. По смыслу, по идеологии, по тому, что мы будем дальше делать, близко не будет никаких советов этих замечательных международных клубов, которые, как танки прошедшей войны, останутся в музее истории".