Происшествия

8 минут назад

Ельчанин пошёл на грабёж из-за бутылки вина

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#грабёж
Ельчанин пошёл на грабёж из-за бутылки вина

Уголовное наказание за грабеж назначается вне зависимости от размера похищенного.

Елецкий городской суд вынес приговор за нелепый грабёж 28-летнему мужчине. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года уже подвыпивший ельчанин зашёл в магазин «Пятерочка», взял со стеллажа бутылку вина за 177 рублей и покинул магазин, не оплатив товар. При этом ельчанин проигнорировал требования администратора магазина вернуть украденное и скрылся с похищенным вином.

По части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж» ельчанину назначено наказание в 350 часов обязательных работ. В биографию ельчанина также добавилась судимость.

«Уголовное наказание за грабеж назначается вне зависимости от размера похищенного», - отмечают в суде.
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#грабёж

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