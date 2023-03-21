Ельчанин пошёл на грабёж из-за бутылки вина

Уголовное наказание за грабеж назначается вне зависимости от размера похищенного.

Елецкий городской суд вынес приговор за нелепый грабёж 28-летнему мужчине. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года уже подвыпивший ельчанин зашёл в магазин «Пятерочка», взял со стеллажа бутылку вина за 177 рублей и покинул магазин, не оплатив товар. При этом ельчанин проигнорировал требования администратора магазина вернуть украденное и скрылся с похищенным вином.



По части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж» ельчанину назначено наказание в 350 часов обязательных работ. В биографию ельчанина также добавилась судимость.



«Уголовное наказание за грабеж назначается вне зависимости от размера похищенного», - отмечают в суде.