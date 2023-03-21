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49 минут назад
Производители рисовой крупы сообщили о повышении цен из-за проблем с урожаем
Производителя уведомили о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8–19%.
Трудности с урожаем риса в Краснодарском крае из-за аварии на Федоровском гидроузле в прошлом году могут привести к росту цен на 10–30%. Об этом производители уже уведомили сети. Ритейлеры не спешат принимать повышение цен из-за рисков для спроса, а эксперты и регулятор указывают на достаточность урожая риса для внутреннего рынка, - пишет "Ъ".
Урожай оказался хуже ожиданий, так как прошлой весной в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле. Он обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона, в котором выращивается основной объем риса в стране. Валовый сбор риса снизился, а качество сырья снизилось — то есть большой процент риса выбраковывают, что ведет к росту цен, - рассказал изданию источник среди поставщиков.
Получение уведомлений о повышении цен на рис в диапазоне 8-30% подтвердили и четыре источника в рознице. "Лента" заявила, что "не готова транслировать повышение цен на потребителя" и ожидает стабилизации ситуации на рынке, поэтому пока цены не поднимает. О том, что решения о пересмотре цен пока не приняты, - отметил источник в другой сети.
"Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке", — отметил один из источников в торговой сети.
Источник среди производителей считает, что из-за роста цен на рис покупатели могут переключиться на более доступную гречку.
При этом представитель Минсельхоза заявил, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны и оснований для их роста в этом сезоне нет.
Урожай оказался хуже ожиданий, так как прошлой весной в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле. Он обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона, в котором выращивается основной объем риса в стране. Валовый сбор риса снизился, а качество сырья снизилось — то есть большой процент риса выбраковывают, что ведет к росту цен, - рассказал изданию источник среди поставщиков.
Получение уведомлений о повышении цен на рис в диапазоне 8-30% подтвердили и четыре источника в рознице. "Лента" заявила, что "не готова транслировать повышение цен на потребителя" и ожидает стабилизации ситуации на рынке, поэтому пока цены не поднимает. О том, что решения о пересмотре цен пока не приняты, - отметил источник в другой сети.
"Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке", — отметил один из источников в торговой сети.
Источник среди производителей считает, что из-за роста цен на рис покупатели могут переключиться на более доступную гречку.
При этом представитель Минсельхоза заявил, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны и оснований для их роста в этом сезоне нет.