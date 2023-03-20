Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: депутатская песня о фекалиях, когда город станет чистым и попрошайки на дорогах

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#вечЁрка #коммунальная авария #субботник #попрошайки
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Сегодня, 20 марта, песня депутата, исполненная на стиральной машине, после прорыва канализации, стала хитом, GOROD48 выяснил, когда Липецк очистят от грязи, и на дороги города снова выходят попрошайки.

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Депутат областного Совета Александр Ушаков спел песню, сидя на стиральной машине. На экспромт его подвигла коммунальная авария, которая случилась в доме депутата — в субботу утром из унитаза, ванны и раковины внезапно полилась грязная вода. Примерно час потребовался коммунальщикам, чтобы ликвидировать бедствие.

Александр Ушаков так до конца и не понял, кто должен прочистить засор. «РВК-Липецк» пеняет на УК «Жилищный стандарт», а УК «Жилищный стандарт» на «РВК-Липецк». 

 — Ай молодец, не унывает красавчик на фабрику звёзд паренька, молодец! — похвалил Алкан лтз.

 — Ну опыта в пении ему не занимать. И в облсовете пел, а теперь в туалете, — добавил другой комментатор.

 — Месть слугам народа от РВК и сантехника ЖКХ, — считает Неравнодушный.

 — Очень показательный случай. Вот так у на во всём. Кругом один бардак. И нет ответственности. Всё только собирают деньги, — возмутилась Жэка.

 — Ушаков-то может веселится, а генеральную уборку делать даме, вот уж кто точно коммунальщикам благодарен, — заметил Смех.

Сотрудники Госжилинспекции по Липецкой области и так работают непокладая рук. Они выписали сразу несколько протоколов недобросовестным управляющим компаниям. Теперь те рублем ответят за нежелание работать.

И полезная информация для жителей Сокола. С 23.00 21 марта и до 17.00 22 марта на большинстве улиц этого района будет проводиться промывка водопровода. Холодную воду на это время отключат. В «РВК-Липецк» надеются, что таким образом очистят водопровод. Сокольцы уже год жалуются на то, что из их кранов течет желтая вода. В сентябре прошлого года, кстати, на Соколе уже промывали трубы, не помогло.

Ближайший четверг — 23 марта, липецкие власти решили объявить чистым. Мэрия намерена перенять опыт Грязей, где регулярно устраивают «чистые четверги». Правда, в Липецке день уборки, по старике, решили назвать субботником.

 — На субботники будут выходить сотрудники мэрии, подведомственных организаций, общественники, члены ТОСов и СОСов. Город уже размечен на условные квадраты, где начнется уборка. Мы приглашаем присоединиться к такой уборке работников коммерческих организаций, магазинов, офисов, — рассказал нам председатель городского департамента дорог и благоустройства Николай Дергунов.

А сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» чистят город с начала марта и уже вывезли с улиц города 20 тысяч тонн грязи.

 — Вы сами-то в это верите? Ща сотрудники мэрии пойдут мусорки убирать и бумажки собирать, а по поводу уборки песка, тоже не смешите, уже лет 15 как не видно ни одного дворника с метлой, раньше в 5 утра ток и слышен шорох метлы, а последнее время весь песок все лето летает по двору, дышать порой аж нечем, ну конечно, поживем — увидим, но что-то очень сильно сомневаюсь, что что-то изменится особенно во дворах, — скептически отнесся к начинанию Ха.

Район «Солнечный» может претендовать на звание самого грязного в Липецке. В мэрии до сих пор не определились с тем, кто должен его убрать: застройщик или управляющая компания.

 — Ну очень солнечный микрорайон, впрочем, таких фото с видами нашей жемчужины можно предоставить не одну тысячу. Любой двор на выбор! — уверен Садовод.

Водители пожаловались на попрошайку, которая ездит по проезжей части у кольца Трубного завода, просит милостыню и создает опасные ситуации во время движения.

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В полиции сообщили, что на женщину составлены два протокола по статье «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Штраф по этой статье, правда, всего 500 рублей. Вряд ли он может кого-то остановить. Новость прокомментировали несколько десятков человек. Причем их мнения были диаметрально противоположными.

 — Пусть просят подаяние на жизнь, им же кушать хочется! Я подаю, когда у самого есть в кармане копеечка. А штрафовать убогих — это немилосердно, — считает Безмасочник.

 — Если просит, то дай, и не надо умничать. Никто в положении этих людей не был, — написал Александр.

 — Работает на хозяина, — уверен Вася.

 — Из денег, заработанных таким способом, им перепадает бутылка палёной водки и дешёвый бич-пакет, — добавила Animal planet.

 — На перекрестке Водопьянова частенько под колеса лезет, уберите наконец её, — попросил Автомобилист.

 — Наконец-то! Постоянно по утрам на выезде с Механизаторов на Проспект Победы тусуется то ли она же, то ли такая же, умаяли! И у Октябрьского вечером, — добавил еще проблемных адресов М.

Накануне, кстати, открылся сезон ДТП с участием мотоциклистов. На улице Космонавтов байкер столкнулся с автомобилем «Ауди». С травмами 21-летнего мотоциклиста отвезли в больницу.

Завтра в Липецке потеплеет. Синоптики прогнозируют до +9 градусов. А  спасатели предупредили о тумане, который ожидается сегодня вечером и ночью. Будьте осторожны!
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#вечЁрка #коммунальная авария #субботник #попрошайки
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