Липецкая вечЁрка: депутатская песня о фекалиях, когда город станет чистым и попрошайки на дорогах

Сегодня, 20 марта, песня депутата, исполненная на стиральной машине, после прорыва канализации, стала хитом, GOROD48 выяснил, когда Липецк очистят от грязи, и на дороги города снова выходят попрошайки.

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