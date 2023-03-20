Погода в Липецке
сегодня, 17:22
Туман опустится на Липецк в ближайшие часы
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В ближайшие 2-4 часа и с сохранением в течение ночи 21 марта в Липецке ожидается туман с видимостью менее 500 метров, об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.
Напомним, территория Липецкой области оказалась в области высокого атмосферного давления. Помимо тумана синоптики прогнозируют потепление — завтра в области до +11, а в Липецке — до +9 градусов.
Напомним, территория Липецкой области оказалась в области высокого атмосферного давления. Помимо тумана синоптики прогнозируют потепление — завтра в области до +11, а в Липецке — до +9 градусов.
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