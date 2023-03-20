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Туман опустится на Липецк в ближайшие часы

358
#туман
Туман опустится на Липецк в ближайшие часы
В ближайшие 2-4 часа и с сохранением в течение ночи 21 марта в Липецке ожидается туман с видимостью менее 500 метров, об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.

Напомним, территория Липецкой области оказалась в области высокого атмосферного давления. Помимо тумана синоптики прогнозируют потепление — завтра в области до +11, а в Липецке —  до +9 градусов.


358
#туман

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